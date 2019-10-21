Российскую промзону создадут в Египте в рамках саммита Россия — Африка

Москва, 21 октября. Египет намерен создать российскую промзону в рамках форума Россия — Африка. Об этом рассказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Андрей Слепнев.

Данная инициатива позволит России улучшить партнерские отношения и выйти на новые рынки сбыта.

Как отметил Андрей Слепнев в преддверии форума Россия — Африка, РЭЦ совместно с банками РФ и партнерами подпишут соглашение о создании платформы для торговых расчетов между Россией и Африкой, ее объем составит порядка пяти миллиардов долларов. Об этом пишет РИА Новости.

«Предполагается подписание соглашения о создании механизма финансирования торговли между Россией и Африкой. РЭЦ совместно с российскими банками и мировыми партнерами формирует платформу для торговых расчетов с Африкой», — сказал Слепнев.

Он заявил, что соответствующий документ предполагает налаживание сотрудничества со странами африканского континента и обеспечение финансирования поставок товаров из РФ в Африку. По словам главы РЭЦ, «платформа позволит абсорбировать риски при торговле с континентом, включить поставки, которые котируются на международном рынке».

«А мы, в свою очередь, вовлечем в наш контур как минимум десять стран и буквально откроем торговый коридор. Российский бизнес сможет этим воспользоваться, что системно масштабирует наше присутствие в Африке», — подчеркнул Андрей Слепнев.

Проведение саммита и экономического форума Россия — Африка запланировано на 23-24 октября в Сочи.

Отметим, Россия в Египте реализует ряд проектов, которые нацелены на поставки российской продукции в Африку. Так, в Каире прошла «Большая промышленная неделя», организованная вместе с Москвой. Международная выставка и форум определили большие перспективы сотрудничеств с Египтом, пишет ФБА «Экономика сегодня».