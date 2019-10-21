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ПДД в России изменят из-за беспилотных авто к 2022 году

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ПДД в России изменят из-за беспилотных авто к 2022 году

Москва, 21 октября. В России к 2022 году должны быть подготовлены изменения в правила дорожного движения (ПДД), учитывающие трафик беспилотных транспортных средств на дорогах. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва», ссылаясь на вице-президента по технологиям НП «ГЛОНАСС» Евгения Белянко.

Он отметил, что нововведения в ПДД необходимо будет внести, когда в стране будут тысячи беспилотных автомобилей. Белянко напомнил, что сотрудники ГИБДД заявили о том, что россиян нужно подготовить для интеграции беспилотных машин в московский трафик.

«С Госавтоинспекцией мы прорабатываем вопрос о внесении изменений в правила. Они должны быть готовы к 2022 году», — уточнил он.

Как сообщала «Газета.Ru», осенью прошлого года председатель Кабмина РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о проведении пилотного испытания по эксплуатации беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования российской столицы и Татарстана. Ожидается, что результаты эксперимента подведут в 2022 году.

Сотрудники Национальной технологической инициативе (НТИ) «Автонет», которая курирует развитие автономного транспорта в России, разработали правила поведения для водителей и пешеходов в мегаполисах, где будут тестировать беспилотные машины.

Ранее сообщалось, что более 60% граждан страны в настоящее время готовы перейти на использование беспилотных автомобилей.

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Источник: Агентство городских новостей «Москва»
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