Минпросвещения РФ планирует обязать опекунов согласовывать смену места жительства детей

Москва, 21 октября. Министерство просвещения России планирует обязать опекунов и попечителей согласовывать с органами опеки вопросы смены места жительства детей. Соответствующее положение содержится в законопроекте, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Документ предполагает внесение изменений в статью 36 Гражданского кодекса РФ.

«Опекуны и попечители вопрос о перемене места жительства несовершеннолетних подопечных обязаны согласовывать с органами опеки и попечительства», — говорится в проекте закона.

В пояснительной записке к документу говорится, что, в соответствии с предполагаемыми изменениями, смена места жительства подопечного может быть осуществлена после того, как органы опеки и попечительства проведут оценку последствий перемены места жительства для ребенка, а также проверят жилищно-бытовые условия.

Отмечается, что реализация законопроекта позволит исключить случаи, при которых опекуны и попечители могут ухудшить условия проживания детей. Планируется, что документ вступит в силу 1 января 2021 года.