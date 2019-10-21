Второй комплект С-400 поможет России остудить «горячие головы» в НАТО

Россия приложит максимум усилий для защиты своего воздушного пространства, своей территории от любой формы агрессии. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал политический и экономический аналитик Владимир Соловейчик.

На защите России

Концерн ВКО «Алмаз-Антей» выдал министерству обороны Российской Федерации второй в текущем году полковой комплект зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф». Об этом сообщает пресс-служба концерна.

«В рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу концерн досрочно передал Минобороны России очередной полковой комплект С-400 «Триумф». Это полк «четырехсотки» укрупненного состава», — заявил гендиректор концерна ВКО «Алмаз-Антей» Яна Новикова.

Церемония передачи техники прошла на территории полигона «Капустин Яр» в Астраханской области.

Комплексы С-400 «Триумф» предназначены для уничтожения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения. Зона поражения — несколько километров, а цели могут быть поражены во всем диапазоне высот.

Сигнал России

Как отметил Владимир Соловейчик, Ян Новиков, Михаил Подвязников и их подчиненные из концерна «Алмаз-Антей» — люди серьезные, настроены на четкое и даже с опережением сроков исполнение оборонного заказа правительства. Об этом и говорит церемония досрочной передачи второго полка, оснащенного комплексами С-400, состоявшаяся на полигоне Капустин Яр.

«Это показывает всем врагам нашей страны, особенно странам-участницам агрессивного блока НАТО, что Российская Федерация приложит максимум усилий для защиты своего воздушного пространства, своей территории от любой формы агрессии. На фоне недавней успешной атаки дронами нефтеперерабатывающих предприятий Саудовской Аравии это становится особенно актуальным», — пояснил Владимир Соловейчик.

По мнению эксперта, остудить «горячие головы», как среди стран-участниц НАТО, так и на Ближнем и Дальнем Востоке необходимо. Уровень военной угрозы вдоль российских границ растет.

«Поэтому стоит еще раз сказать спасибо Яну Новикову, Михаилу Подвязникову и всем сотрудникам оборонного концерна «Алмаз-Антей» за их усилия, за их вклад в дело укрепления обороноспособности нашей страны. Разумеется, работы по переоснащению Вооруженных Сил РФ будут продолжены. Таков наш сигнал всем потенциальным агрессорам. Пусть знают, что их ждет, если посмеют атаковать нашу страну, нашу Россию!» — заключил Владимир Соловейчик.

Зенитный ракетный полк на Новой Земле впервые оснастили противовоздушными комплексами С-400, они уже заступили на боевое дежурство.