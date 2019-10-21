В ФНПР отреагировали на сообщения о массовых сокращениях в 2020 году

Москва, 21 октября. Прогнозировать возможные массовые сокращения на 2020 год сложно, поскольку изменения на рынке труда следуют за изменениями в экономике. Об этом сообщил заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков.

«Здесь ситуация достаточно проста. Не ясны отрасли, которые в настоящий момент выступали бы при нынешних темпах экономического развития в качестве драйверов для, соответственно, пресловутого развития и для возможности создания новых рабочих мест», — отметил он.

Кроме того, Шершуков сообщил РИА Новости, что проблемы сейчас наблюдаются лишь в некоторых отраслях. При этом, по его словам, вопрос о возможных сокращениях «остается открытым».

Ранее СМИ сообщили, что почти каждая десятая компания в России планирует провести сокращение персонала в 2020 году, пишет Deita.ru. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного специалистами HeadHunter. Такой показатель демонстрирует положительную динамику, поскольку годом ранее при подобном опросе о намерении прибегнуть к сокращению сообщала каждая пятая организация в РФ.

Отметим, что 62% опрошенных компаний намерены в следующем году увеличить штат, сообщает «Газета Кемерова». Кроме того, более половины российских организаций рассчитывают в 2020 году увеличить фонд оплаты труда, передает «ФедералПресс».