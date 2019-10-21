Эксперты спрогнозировали рост стоимости ОСАГО

Москва, 21 октября. Специалисты Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) провели исследование, в результате которого эксперты установили неизбежность роста тарифов по ОСАГО.

По мнению специалистов, в настоящее время на рынке отсутствует высокая конкуренция, которая могла бы сдержать рост цен на полис обязательного страхования автогражданской ответственности.

«Мы наблюдаем тенденцию снижения средней премии на один полис при этом показатели убытков и комиссионных расходов, как минимум, не улучшаются», — отмечают эксперты.

Единственный вопрос, на который специалисты АКРА не смогли найти точный ответ — вырастут цены на полис ОСАГО до или после реформы.

Либерализация ОСАГО стартовала в январе. Тарифный коридор (базовая ставка, на основании которой рассчитывается общая стоимость) был расширен на 20% вверх и вниз. Теперь тарифные рамки находятся в пределах от 2 746 до 4 942 тысячи рублей.

Кроме того, появились новые ступени в расчете коэффициента возраст-стаж. Также с 1 апреля 2019 года вступили в силу изменения в расчете коэффициента аварийности бонус-малус.

Закон о либерализации ОСАГО, разработанный Минфином и ЦБ, был внесен на рассмотрение в Госдуму в июле текущего года. Проект предполагает отмену коэффициентов мощности и территории и дальнейшее расширение тарифного коридора. Это приведет к тому, что страховщики смогут самостоятельно устанавливать ставки на ОСАГО.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ за девять месяцев обнаружил в России 2 165 противозаконных организаций, две трети из которых являются так называемыми «черными кредиторами».