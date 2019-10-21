Берлин, 21 октября. Глава Минэкономики Германии Петер Альтмайер поддержал предложение союза немецкой промышленности о строительстве в ФРГ космодрома. По его словам, он изучит этот вопрос.

Ранее союз выступил с предложением о строительстве первого в Германии космодрома. СМИ писали, что В Германии могут построить космодром. Ожидается, что он появится в Нижней Саксонии или Мекленбурге-Передней Померании.

Как рассчитывают немецкие бизнесмены, с космодрома могут стартовать небольшие ракеты, которые доставляют на орбиту Земли спутники. По данным издания BILD, Альтмайер напомнил, что Германия является лидером в области спутниковых технологий.

«В начале 2020 года я намерен представить ключевые моменты закона о космосе», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в городе Циолковский у космодрома «Восточный» за 10 лет построят три детских сада и стадион. Эти изменения предполагает долгосрочный план комплексного социально-экономического развития города. Как рассказали в администрации, в Циолковском у космодрома «Восточный» за 10 лет построят три детских сада и стадион. Кроме того, в населенном пункте появятся современный спортивный стадион и парк Победы, единый многофункциональный центр.

Строительство «Восточного» ведется с 2011 года. Весной 2016 года с него впервые вывели на орбиту три спутника. Планируется, что в 2022 году с космодрома запустят беспилотный корабль «Федерация».

Ранее вице-премьер России Юрий Борисов сообщил, что к работе над «Восточным» могут привлечь военных. При этом он отметил, что нынешнему подрядчику строительства второй очереди космодрома — производственно-строительному объединению (ПСО) «Казань» — работа тоже найдется.

Борисов подчеркнул, что ситуация на «Восточном» не устраивает никого. Фактически сорваны работы по первой очереди, построены лишь самые необходимые объекты, благодаря которым стало возможным сделать пуски носителей «Союз-2.1а» и «Союз-2.1б». Но «это делается на живую нитку», темпы возведения объектов второй очереди по-прежнему не удовлетворяют.