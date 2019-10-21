Соратник Порошенко выйдет из СИЗО под залог более 400 тысяч долларов

Киев, 21 октября. Бывший первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Олег Гладковский выйдет из СИЗО под залог в примерно в 424 тысячи долларов, заявил его адвокат Руслан Волынец.

Соратник бывшего президента Украины Петра Порошенко готовится к выходу из СИЗО. За него внесли залог на сумму 10,6 миллиона гривен, что по текущему курсу примерно равно 424 тысячам долларов.

«Сейчас осуществляются определенные процедуры, связанные с выходом подозреваемого под залог», — сообщают украинские СМИ, ссылаясь на Волынца.

По словам представителя защиты, Гладковский может выйти на свободу в ближайшие часы или уже во вторник.

Напомним, Гладковский был задержан 17 октября при осуществлении попытки покинуть Украину, передает «Известия». Соратник Порошенко на родине является фигурантом расследования программы «Наши гроши». Его подозревают в участии в преступных схемах хищений в оборонном комплексе. Высший антикоррупционный суд Украины арестовал Гладковского 19 октября на два месяца с возможностью внесения залога.

По данным расследования, из-за мошенничества в оборонной сфере государству был нанесен ущерб в размере 250 миллионов гривен или более 10 миллионов долларов. Правительство Украины распорядилось провести международный аудит «Укроборонпрома».

Сам экс-чиновник считает свое задержание незаконным. В знак протеста Гладковский объявил голодовку «против произвола правоохранительных органов».