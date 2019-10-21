«Зенит» разгромил «Ростов», «Спартак» Тедеско не обыграл «Рубин»

«Зенит» в центральном матче тура разгромил «Ростов» — 6:1, «Спартак» под руководством нового главного тренера сыграл вничью с «Рубином», а «Уфа» Вадима Евсеева отобрала очки у очередного топ-клуба. Об этом и других главных событиях 13-го тура — в традиционном обзоре Федерального агентства новостей.

Горькая победа

Для «Локомотива», который делегировал большое количество футболистов в национальные сборные, игра после паузы представляла определенную опасность. Это довольно распространенная ситуация в больших командах: после матчей сборных футболисты возвращаются в расположение клуба в разном состоянии, которое за считаные дни приходится приводить к общему знаменателю. Однако на этот раз проблем удалось избежать. Железнодорожники в целом контролировали ход игры, но нужно отметить, что «Ахмат» нисколько не соглашался с ролью аутсайдера. В одном из игровых моментов повреждение получил форвард москвичей Лука Джорджевич. Черногорец, которого «Локомотив» выкупил у «Зенита» за 3 млн евро, вероятнее всего, получил серьезное повреждение и пропустит значительный период времени. Несмотря на очевидные кадровые сложности, железнодорожники сумели одержать необходимую победу, а наиболее заметной фигурой стал Жоау Мариу. Португалец за короткий срок адаптировался в новом чемпионате и уже сейчас может считаться одной из главных движущих сил претендента на золото.

«Ахмат» — «Локомотив» — 0:2

Голы: Коломейцев, 23; Жоау Мариу, 86

Финальный аккорд Григоряна

Положение «Тамбова» перед встречей оценивалось однозначно: команда испытывает проблемы и справедливо замыкает таблицу чемпионата. «Урал», в свою очередь, находился в середине таблицы, где плотность достаточно высока. Екатеринбуржцы в очередной раз подтвердили статус самой зрелищной команды чемпионата: в 13 матчах с их участием было забито уже 47 мячей. Не стал исключением и отчетный матч, хотя активнее начали хозяева: первый тайм определенно остался за «Тамбовом», но извлечь из этого реальную выгоду команда не сумела. После перерыва хозяева все же открыли счет, однако затем в течение 3 минут растеряли все преимущество, попутно упустив реальный момент удвоить счет. Этот матч стал для «Тамбова» последним под руководством Александра Григоряна, который покинул пост главного тренера.

«Тамбов» — «Урал» — 1:2

Голы: Обухов, 61 (1:0, пенальти); Ильин, 73 (1:1); Ароян, 76 (1:2)

Сухой дебют

Первого матча под руководством нового главного тренера «Спартака» Доменико Тедеско ждали с большой осторожностью. Специалист возглавил красно-белых меньше чем за неделю до матча, до этого в России не работал и вдобавок из-за паузы на матчи сборной не имел в распоряжении весь состав. Понятно, что ждать чудес в таких условиях от немецкого специалиста с итальянскими корнями не стоило. Тем более что в соперниках значился «Рубин»: казанцы в последних матчах не блистали и отчаянно нуждались в очках. В результате коса нашла на камень — желания с обеих сторон было в избытке, но командам не хватило хладнокровия реализовать имевшиеся моменты. Об этом, в частности, после матча говорил новый тренер «Спартака». По его мнению, во втором тайме красно-белые прибавили и имели лучшие шансы на победу.

«Спартак» — «Рубин» — 0:0

Одна команда

Встречу «Зенита» с «Ростовом» анонсировали как центральный матч тура, ведь оба коллектива с одинаковым количеством очков возглавляли турнирную таблицу. Любая потеря означала бы, вероятно, упущение первой строчки, которую также занимали одновременно и «Краснодар» с «Локомотивом». Тем более что на тот момент свой матч железнодорожники уже выиграли. Никто даже не мог предположить, что между лидерами чемпионата будет такая разница в очной встрече, ведь «Ростов» под руководством Валерия Карпина завоевал статус одной из самых организованных команд. Матч стал настоящим бенефисом Артема Дзюбы, отношения которого с Карпиным, к слову, со времен совместной работы в «Спартаке» напряжены. Форвард сборной России оформил хет-трик, а также записал на свой счет две голевых передачи.

«Зенит» — «Ростов» — 6:1

Голы: Дзюба, 14 (1:0, пенальти); 20 (2:0); Азмун, 44 (3:0); Караваев, 61 (4:0); Дзюба, 80 (5:0, пенальти); Еременко, 83 (5:1, пенальти); Барриос, 90 (6:1)

Тренерское противостояние

Матч получился скандальным из-за событий в концовке встречи. Игроки «Оренбурга», которые к тому моменту проигрывали, активно стали требовать пенальти после, по их мнению, попадания мяча в руку игрока «Крыльев». В результате произошел конфликт с участием игроков и тренеров команд. По итогам эпизода был удален защитник «Крыльев» Александр Анюков, ударивший футболиста «Оренбурга» Андреа Чуканова, по красной карточке также удостоились наставники обеих команд. После встречи главный тренер хозяев Владимир Федотов обрушился с критикой на арбитра встречи Василия Казарцева, обвинив его в предвзятости.

«Оренбург» — «Крылья Советов» — 0:1

Гол: Антон, 18

Удаление: Анюков, 90 («Крылья Советов»)

Коллекционер скальпов

«Уфа» продолжает подтверждать статус самой опасной команды для всех отечественных топ-клубов. На этот раз, уже второй в текущем году, жертвой стал ЦСКА. В прошлом сезоне уфимцы в одном из первых матчей под руководством Вадима Евсеева спасли игру при счете 0:2. На этот раз в концовке встречи снова сумели лишить армейцев важнейших очков. В этом сезоне «Уфа» обыграла «Спартак», «Зенит», «Ростов» и едва не сыграла вничью с «Краснодаром». Уже сейчас нельзя исключать, что по весне команда с такой игрой окажется в зоне еврокубков.

«Уфа» — ЦСКА — 1:1

Голы: Ахметов, 26 (0:1); Кротов, 83 (1:1)

Призрак Бердыева

Ни для кого не секрет, что уже продолжительный период говорят о возможном приходе в «Сочи» Курбана Бердыева. Ведь почти все летние новички команды работали с ним в «Рубине» или «Ростове». А чаще всего и там, и там. После стартовых неудач дела команды постепенно стали налаживаться, однако в двух последних турах наметилась негативная тенденция и есть ощущение, что рано или поздно рокировка на тренерском мостике «Сочи» все же произойдет. К слову, и в этом матче не обошлось без обсуждения судейских решений. Рулевой гостей Александр Точилин категорически отказался обсуждать работу арбитра Виталия Мешкова, назначившего два пенальти в ворота гостей.

«Арсенал» — «Сочи» — 1:1

Голы: Мостовой, 6 (0:1); Ломовицкий, 43 (1:1, пенальти)

Удаление: Кудряшов, 64 («Сочи»)

Встречные курсы

«Динамо» сумело отобрать очки у одного из лидеров турнира — «Краснодара». Символично, что это случилось в первом матче под руководством нового наставника — исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова. Добавляла красок и важнейшая дата в истории отечественного футбола: 90 лет со дня рождения Льва Яшина, которому был посвящен большой перформанс болельщиков бело-голубых. Несмотря на то, что дела у «Динамо» обстоят почти критически, обстановка на игре заряжала. Обе команды начали встречу очень активно, фактически весь матч проведя на встречных курсах. Нельзя сказать, что «Краснодар» выглядел фаворитом по игре: моментов команды создали сопоставимое количество.

«Динамо» — «Краснодар» — 1:1

Голы: Морозов, 3 (1:0); Мартынович, 35 (1:1)