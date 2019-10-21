Сирия, 21 октября. Боевики ИГИЛ1 ограбили в Дейр-эз-Зоре склад боеприпасов курдских террористов из «Демократических сил». 13 боевиков ХТШ ликвидированы ВКС РФ на юге Идлиба. Мирные жители Ракки подрываются на минах-ловушках SDF. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: ликвидировали на юге Идлиба 13 террористов «Тахрир аш-Шам».

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: нанесли ракетно-артиллерийские удары по укрытиям радикалов в районе города Маарет-Хурма в южной части провинции Идлиб, направили подкрепление в Ракку в район города Айн-Исса.

«Исламское государство1»: совершило нападение на склад-боеприпасов курдских радикалов в Дейр-эз-Зоре и подозреваются в нападении на блокпост SDF.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потеряла 13 человек в результате операции ВКС РФ в районе городов Кафр-Саджна и Тафтаназ.

Курдские вооруженные группировки: в Дейр-эз-Зоре лишись склада боеприпасов в результате нападения боевиков ИГИЛ, в Алеппо сгоняют жителей на антиправительственный митинг в городе Манбидж.

ВС Турции и союзные силы: проводят работы по разминированию в районе города Тель-Абъяд на севере Ракки.

«Фатах аль-Мубин»: обстреляли из миномета позиции сирийской армии на юге Идлиба.

Провинция Алеппо

Активисты из города Манбидж призывают жителей провести всеобщую забастовку во всех районах, чтобы выразить свое несогласие с вводом отрядов Сирийской арабской армии (САА) и союзных сил в город, как передает новостное агентство Halab Today TV. Предполагаемые организаторы протестной акции - пособники террористического курдского альянса «Демократические силы Сирии» (SDF). По договоренности с правительственными силами, курдские боевики покинули Манбидж без боя, и его заняла правительственная армия, задачей которой является защита мирных жителей. Однако, курды сами неоднократно саботировали соглашение с САА, препятствуя вводу войск и угрожая местным жителям расправой, если они пойдут на сотрудничество с правительственными силами.

Провинция Дейр-эз-Зор

Террористы «Исламского государства» на подконтрольных им медиаресурсах распространили заявление о том, что они совершили налет на склад с арсеналом SDF в районе поселка Аль-Басира, где сумели захватить оружие и боеприпасы, как передает новостной Twitter-канал Deir Ezzor 24. Позднее, нападение неизвестных боевиков было совершено на контрольно-пропускной пункт курдских террористов в районе города Аль-Кибар. Сведений о пострадавших в ходе налета пока не поступало. Курды также связывают это нападение с деятельностью членов ИГИЛ.

Полевой командир «военного совета» SDF города Дейр-эз-Зор выпустил официальное заявление о намерении курдских террористов противостоять вводу правительственных войск в районы их оккупации, как передает агентство Euphrates Post.

Провинция Идлиб

Сирийская армия нанесла серию ракетно-артиллерийских ударов по предместьям города Маарет-Хурма на юге провинции, где по-прежнему укрываются террористы альянса «Хайят Тахрир аш-Шам». Ранее САА и союзные силы нанесли ракетные удары по опорным пунктам радикалов в районе поселка Бишарат и у деревень Хубейт и Аль-Хас, как передает портал Effect Network.

По информации корреспондента Baladi News, боевики из состава операции «Фатах аль-Мубин» нанесли удары по нескольким позициям САА на юге Идлиба из минометных установок. Сведений о потерях среди правительственной армии не поступало.

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) опубликовала данные, согласно которым, в результате авиаудара ВКС РФ, нанесенного вчера по опорным пунктам боевиков у аэропорта города Тафтаназ, было ликвидировано девять джихадистов «Тахрир аш-Шам», в том числе три полевых командира. Еще четыре радикала были нейтрализованы в ходе операции российской авиации в районе города Кафр-Саджна.

Провинция Ракка

По данным медиаресурса Step News, силы САА вернули под свой контроль нефтяные месторождения в Ракке, после того как их покинули курдские радикалы. Правительственные силы также направили подкрепления в сторону города Айн-Исса. Военная полиция РФ усиливает свои ряды близ аэродрома города Ат-Табка, как сообщает агентство Baladi News.

По данным агентства Baladi News, на севере провинции несколько гражданских лиц погибли, а другие получили ранения в результате детонации нескольких противопехотных мин, заложенных курдскими боевиками в жилых кварталах и вдоль дорог. Курдские террористы расставили мини-ловушки перед выводом своих отрядов из поселков близ города Тель-Абъяд. Турецкая армия и союзные силы, которые заняли город и его окрестности, вынуждены направить часть своих сил на работу по разминированию.

1 Организация запрещена на территории РФ.