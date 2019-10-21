Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Нью-Дели, 21 октября. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к созданию гиперзвукового оружия нового поколения. Об этом сообщило в понедельник издание Hindustan Times со ссылкой на источники в правительственных кругах.

DRDO трудится над созданием гиперзвукового оружия — ракет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. В скором времени, как пишет издание, вступит в строй аэродинамическая труба для тестов и модернизации технологий.

«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем», — следует из сообщения.

К работам в этой сфере индийские власти приступают в то время, когда Пекин, Москва и Вашингтон проводят испытания различных типов гиперзвукового оружия для усиления сил ядерного сдерживания, напомнила газета.

Ранее военные эксперты журнала The National Interest заявили, что гиперзвуковое вооружение России и Китая намного опередило американские разработки, на сегодняшний день западные ПРО не могут отразить атаку подобными ракетами.