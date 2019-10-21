Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия

48
0 Оставить комментарий

Индия приступила к разработке гиперзвукового оружия

Нью-Дели, 21 октября. Индийская организация оборонных исследований и разработок (DRDO) приступила к созданию гиперзвукового оружия нового поколения. Об этом сообщило в понедельник издание Hindustan Times со ссылкой на источники в правительственных кругах.

DRDO трудится над созданием гиперзвукового оружия — ракет со скоростью, в пять раз превышающей скорость звука. В скором времени, как пишет издание, вступит в строй аэродинамическая труба для тестов и модернизации технологий.

«Система гиперзвукового оружия — одно из направлений современных технологий, которые мы серьезно изучаем», — следует из сообщения.

К работам в этой сфере индийские власти приступают в то время, когда Пекин, Москва и Вашингтон проводят испытания различных типов гиперзвукового оружия для усиления сил ядерного сдерживания, напомнила газета.

Ранее военные эксперты журнала The National Interest заявили, что гиперзвуковое вооружение России и Китая намного опередило американские разработки, на сегодняшний день западные ПРО не могут отразить атаку подобными ракетами.

infox - new
Источник: Hindustan Times
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров