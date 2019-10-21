Курды-террористы уходят из «зоны безопасности» в Сирии после соглашений США и Турции

Анкара, 21 октября. Конкретный шаг по отводу курдов-террористов с территории планируемой зоны безопасности на границе Сирии и Турции состоялся на третий день договоренностей Анкары и Вашингтона. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации прессы, накануне курдские боевики начали вывод вооружения с территории «зоны безопасности» и покинули окрестности Рас-аль-Айна. В заявлении оборонного ведомства Турции говорится, что армия страны внимательно следит за тем, чтобы курдские формирования покинули регион в течение 120 часов.

MSB: "TSK, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, PKK/YPG teröristlerinin 120 saat içinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmekte" — AA Canlı (@AACanli) 20 октября 2019 г.

«Мы видим, что YPG начали покидать определенную нами зону», — сказал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу во время выступления в Стамбуле.

В министерстве обороны Турции сообщили, что со стороны Анкары не предпринимается абсолютно никаких блокировок для вывода боевиков.

«Выезд и эвакуация из региона строго координируются с американскими коллегами», — говорится в сообщении Минобороны Турции.

MSB: "Kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir." — AA Canlı (@AACanli) 20 октября 2019 г.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу также заявил, что в случае невыполнения договоренностей Анкары и Вашингтона Турция возобновит операцию «Источник мира» через 35 часов.

«У нас осталось 35 часов, операция возобновится, если они не отступят в течение 35 часов», — сказал Чавушоглу.

20 октября сообщалось, что войска Турции заняли сирийский город Рас-аль-Айн после отступления из него курдских формирований.

Напомним, 17 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и вице-президент США Майк Пенс договорились о приостановке операции «Источник мира», направленной против курдских террористов на севере Сирии, на 120 часов. За это время курдские боевики должны отойти от планируемой 30-километровой зоны безопасности. В случае, если это условие не будет выполнено, Анкара возобновит боевые действия вплоть до полного отвода террористов.

Анкара начала антитеррористическую операцию на севере Сирии 9 октября. По словам Эрдогана, главная цель военных действий — уничтожить террористическую угрозу на границе Сирии и Турции. В первую очередь речь идет об освобождении приграничных территорий от вооруженных арабо-курдских формирований, в том числе «Демократических сил Сирии» (SDF). Их Анкара считает связанными с признанной в Турции террористической Рабочей партией Курдистана.

Боевики SDF, которые сотрудничали с «Исламским государством»1 (организация запрещена в РФ), захватили восточное побережье Евфрата во время боевых действий в Сирии. Также сообщалось, что члены курдских вооруженных формирований подвергали насилию местное арабское население и под предлогом «борьбы с ИГ»1 грабили мирное население и убивали местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.