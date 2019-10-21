США доставили два списанных патрульных катера типа Island в Одессу

Одесса, 21 октября. Два списанных патрульных катера типа Island, которые США передали Украине, встретили в Одессе, сообщили в пресс-службе Военно-морских сил Украины.

Передача состоялась в прошлом году в Балтиморе, куда прилетел действующий на тот момент президент Украины Петр Порошенко. Американская береговая охрана передала Киеву списанные катера Cutters Drummond и Cushing класса Island. На Украине ожидали, что корабли прибудут в страну к сентябрю текущего года.

В октябре американское судно Ocean Freedom доставило в Одессу катера типа Island Р190 «Славянск» и Р191 «Старобельск». На мероприятии присутствовали представители командования ВМСУ, флота США, а также личный состав экипажей катеров.

«Дооборудованные катера украинских ВМС, пройдя ряд успешных испытаний и преодолев тысячи миль, прибыли в Одесский морской торговый порт, — подтвердили информацию в пресс-службе Военно-морских сил Украины. — Сейчас катера проходят этап разгрузки и подготовки к эксплуатации после длительной транспортировки».

После выгрузки с Ocean Freedom катера отбуксируют военно-морскую гавань.

«По завершении работ по приведению в готовность катера типа Island, под командованием уже украинского экипажа начнут свой боевой путь по обеспечению морской безопасности в акваториях Черного и Азовского морей», — констатировали украинские военные.

В сентябре сообщалось, что, вопреки многочисленным обещаниям украинских адмиралов, подаренные американцами ВМСУ катера типа Island до сих пор не прибыли на Украину.