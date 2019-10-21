Сбербанк снизит ипотечные ставки на новостройки

Москва, 21 октября. Сбербанк планирует установить сниженные ставки на новостройки для заемщиков. Спецпредложение коснется россиян, оформивших ипотеку на покупку недвижимости в домах, строительство которых банк финансирует с использованием эскроу-счетов.

По программе господдержки, семья с детьми сможет оформить ипотеку со ставкой от 1%, программа субсидирования с аккредитованными застройщиками Сбербанка предполагает заем от 3,3%, минимальная ставка по остальным ипотечным программам составит 5,3%.

Новые ставки по ипотеке будут действовать до ввода новостройки в эксплуатацию, сообщает Сбербанк. На остальной срок кредитования будет установлена стандартная ставка по ипотечной программе — сейчас минимальная ставка на приобретение строящегося жилья составляет 7,3%.

Воспользоваться правом сниженной ставки на ипотеку можно будет при покупке квартиры в новом доме у застройщиков, которые также используют счета эскроу Сбербанка.

Ранее сообщалось, что несколько крупных российских банков снизили ипотечные ставки с 1 октября 2019 года, что повлечет за собой повышенный спрос на ипотечные кредиты в конце текущего года. Также зампредседателя правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко сообщил, когда ставки по ипотеке могут снизится до 8,9%.