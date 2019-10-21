Военные РФ в Сирии зафиксировали 15 нарушений в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама

Москва, 21 октября. Российские военнослужащие за прошедшие сутки зафиксировали 15 нарушений режима прекращения огня в Сирийской Арабской Республике, турецкие — 14. Об этом сообщается в информационном бюллетене министерства обороны РФ, опубликованном в понедельник на сайте военного ведомства.

По имеющейся информации, российские наблюдатели за минувшие 24 часа сообщили о 15 фактах открытия огня в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама.

«Турецкой частью представительства зафиксировано 14 фактов открытия огня в провинциях: Алеппо — три, Идлиб — пять, Хама — три, Латакия — три», — следует из сообщения.

В Минобороны уточнили, что на протяжении суток Центром по примирению была проведена одна гуманитарная акция в населенном пункте Бустан, расположенном в провинции Эс-Сувейда.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В декабре 2017 года было объявлено о победе над террористической организацией «Исламское государство»1 (запрещена в России) в САР и Ираке. На сегодняшний день сирийские власти работают над политическим урегулированием, восстановлением инфраструктуры страны и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.