Миро раскритиковала Собчак за жирные подмышки и бесформенные ноги

Москва, 21 октября. Скандальный блогер Лена Миро резко раскритиковала фигуру российской телеведущей Ксении Собчак. Своими размышления на этот счет она поделилась в блоге в «ЖЖ».

Миро указала на то, что Собчак часто противоречит сама себе. Так, ранее телеведущая насмехалась над советами по увеличению груди и язвительно отзывалась о полных людях.

«Я не люблю жирных людей. То есть я еще могу понять толстых по болезни, но остальных — нет. Нет ничего более красивого, чем худое, спортивное тело. А женщин с формами и округлостями… Оставьте дальнобойщикам», — процитировала Миро Собчак.

Скандальный блогер обратила внимание своих читателей на то, что телеведущая на свадьбе с режиссером Константином Богомоловым пыталась увеличить грудь с помощью лифа платья.

«Впрочем, «трешка» у Ксении имеется, но не в области груди, а в области жирных подмышек», — съязвила Миро.

По ее словам, «между лифом платья и равниной Ксюшиной груди есть место как минимум для хорошего такого кулака дальнобойщика».

«На другой фотографии вы имеете неудовольствие лицезреть дебелые, бесформенные, толстые ноги Ксении с целлюлитом уже в районе коленей», — обрушилась с критикой на Собчак Миро, отметив, что светская львица перепутала худу с плоскогрудостью.

Ранее Миро назвала художественного руководителя Театра на Малой Бронной Константина Богомолова слабым местом Ксении Собчак. С ее точки зрения, «самое больное место» телеведущей — это то, что она не смогла найти себе альфа-самца. По мнению скандалистки, новый супруг Собчак «не богат, не влиятелен, и даже его кислая морда, в отличие от веселого пряника (Максима) Виторгана, ни о чем народу не говорит».

Напомним, свадьба режиссера Константина Богомолова и телеведущей Ксении Собчак состоялась в середине сентября. Молодые прибыли в ЗАГС на черном катафалке с надписью «Только смерть разлучит нас», а на венчание в храм они отправились на карете. На банкете в ресторане «Боско» присутствовали были приглашены порядка 300 человек. Во время торжества Собчак исполнила эротический танец в корсете и чулках.