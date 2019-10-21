Миф о пользе пробиотиков развеяли ученые из Израиля

Москва, 21 октября. Израильские медики развеяли миф о пользе продуктов с бифидобактериями. Оказалось, что искусственные пробиотики не только никак не помогают процессу пищеварения, а даже мешают работе кишечника.

Исследование провели специалисты из института имени Вейцмана. Экспериментальным путем они доказали, что когда человек употребляет продукты с лакто- и бифидобактериями, их большая часть сразу же выводится естественным путем, а через некоторое время от них в организме просто не остается следа. Однако это было бы и не так страшно, если бы при этом пробиотики не мешали образованию и развитию естественных бифидобактерий.

Медики напомнили, что пробиотики часто прописывают пациентам, которые принимали препараты, нарушающие микрофлору кишечника. Но, как оказалось, это не только никак не помогает человеку, а, напротив, мешает организму быстрее восстановиться после болезни.

Никаких «универсальных» пробиотиков не существует, подчеркнули авторы исследования. В связи с этим они посоветовали не покупать йогурты и другие продукты с «живыми бактериями», а также аптечные препараты в составе которых есть бифидобактерии.

«После обработки желудочным соком они просто не достигнут кишечника», — заключили врачи.

Как отмечает Planet Today, однозначных выводов на счет препаратов с пробиотиками все же делать нельзя. Они требуют дополнительного и углубленного изучения. Также часто в исследованиях принимает участие слишком небольшое количество человек, на здоровье которых негативно сказались совсем другие препараты.