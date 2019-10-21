В Совфеде уверены, что Шойгу не позволит США ослабить оборону России

Сенатор Франц Клинцевич уверен, что министр обороны РФ Сергей Шойгу не позволит США ослабить оборону России.

Ранее глава Минобороны России во время выступления на пленарном заседании Сяншаньского форума в Пекине сообщил, что восстановление оборонного потенциала Российской Федерации, а также растущая мощь Китайской Народной Республики и расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) между державами стали причиной одностороннего выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

«Убеждены, что реальная причина, побудившая Вашингтон к одностороннему выходу из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, — это сдерживание Китайской Народной Республики и Российской Федерации», — сказал министр.

По мнению Шойгу, соглашение перестало соответствовать интересам Вашингтона на фоне растущей военной и экономической мощи КНР и восстановления Россией оборонного потенциала. При этом министр обороны напомнил, что, обвиняя Российскую Федерацию в нарушениях положений договора, «США загодя готовились к его разрушению».

«Они создавали ударные беспилотные летательные аппараты, использовали в качестве ракет-мишеней баллистические ракеты средней дальности, развертывали в Европе пусковые установки Мк-41, изначально разработанные для пуска крылатых ракет Tomahawk. Это подтверждает тот факт, что спустя 16 дней после денонсации договора были проведены испытания крылатой ракеты наземного базирования, которая, по заявлению самих США, поразила цель на расстоянии свыше 500 километров», — сказал он.

Комментируя заявление Шойгу, сенатор Франц Клинцевич в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей сообщил, что утверждение министра справедливо, ведь Россия укрепляет не только свой мировой авторитет, но и военный потенциал.

«И это притом, что Россия третий год подряд уменьшает свой военный бюджет. Также важно отметить, что несколько недель назад президент на совещании руководителей оборонных предприятий поставил задачу, согласно которой к 2030 году они должны перевести 50% предприятий на современное оборудование и начать выпускать продукцию гражданского назначения», — сказал Клинцевич.

Также сенатор добавил, что Российская Федерация сама обеспечила себе стабильность и безопасность за счет своего оборонно-промышленного комплекса. Причем это происходило в период жесточайшего санкционного давления со стороны Соединенных Штатов Америки.

«Мы развиваемся, наша экономика не разорвана в клочья, как предполагал Обама (экс-президент США Барак Обама. — Прим. ФАН). Да, у нас есть трудности, их много, но все эти трудности, вне всякого сомнения, созданы в результате той недобросовестной конкуренции, которую постоянно демонстрируют американцы. Они понимают, что сегодня открытым противостоянием взять Россию нельзя и надо действовать иначе. В результате появилась идея производства высокоточного оружия средней и меньшей дальности с подлетным временем в 5-7 минут, а то и меньше — в зависимости от размещения этих боеприпасов», — продолжает член Совета Федерации.

В настоящее время в сфере контроля над вооружениями происходит разрушение многоуровневой системы безопасности, которая на протяжении многих лет обеспечивала стабильность и баланс сил в мире. Это происходит за счет отказа США от ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, их одностороннего выхода из договоров об ограничении систем противоракетной обороны и ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

«И вот этот демонстративный выход, когда они готовы, когда у них есть ракеты средней и меньшей дальности, когда проведены их испытания, а они стоят на вооружении, — это плохо. Ведь мы еще не готовы, и только в начале лета президент поставил задачу локализовать эту брешь в обороне, в том числе за счет «приземления» «Калибров». Это очень серьезная задача, но она требует года или двух на реализацию. Но министр обороны Шойгу ни в коем случае не позволит ослабить оборону страны», — заключил Клинцевич.

Напомним, 21 августа Пентагон объявил об успешных испытаниях запрещенной ранее крылатой ракеты Tomahawk. В ответ на это президент России Владимир Путин поручил разработать симметричный ответ на действия США. 18 октября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в ответ на действия США Россия создаст наземную версию крылатых ракет «Калибр».