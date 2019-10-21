США перебросили военных из Сирии в Ирак на фоне операции Турции против курдов-террористов

Багдад, 21 октября. США начали перебрасывать военных из Сирии в Ирак на фоне операции Турции, направленной против курдов-террористов. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Уточняется, что группа американских военных пересекла сирийскую границу в направлении иракской провинции Дахук. Кроме того, США перебросили на территорию Ирака около 100 единиц бронетехники.

Напомним, 9 октября Турция объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщает Infox.ru. Анкара намерена обезопасить турецко-сирийскую границу от курдов-террористов и боевиков экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Отметим, что курдские боевики захватили восточный берег Евфрата под предлогом борьбы с ИГ1, однако на самом деле они включали террористов в свои ряды и способствовали формированию спящих ячеек экстремистов.

17 октября Турция на 120 часов приостановила операцию «Источник мира», передает НСН. За этот период курды-террористы должны покинуть будущую 30-километровую зону безопасности. Если вывода формирований курдских боевиков не произойдет, то Анкара намерена продолжить антитеррористическую операцию.

Ранее политолог, кандидат исторических наук, руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин заявил, что США не только не борются с курдами-террористами, но и используют их в своих целях. По словам эксперта, курдские боевики, финансируемые Вашингтоном, продолжат в будущем дестабилизировать регион, причем это касается и Ирака, и Сирии, и Турции.

1 Организация запрещена на территории РФ.