Туристы составили топ желанных достопримечательностей России

Москва, 21 октября. Сервис Aviasales провел опрос среди жителей России с целью выяснить, какие достопримечательности страны наиболее желанны к посещению путешественниками.

В опросе приняли участие 25 тысяч респондентов. Самым желанным местом для отпуска среди российских туристов стал Байкал — за него свои голоса отдали 36% человек. Туристы отметили красивые виды озера для прогулок, а также в плюсах посещения достопримечательности указали возможность прокатиться по Кругобайкальской железной дороге, поплавать на байдарке и увидеть местных шаманов.

28% опрошенных сообщили, что мечтают оказаться на Камчатке, чтобы увидеть Долину гейзеров, горячие водопады, попробовать местную красную икру. Внимание более активных туристов также привлекли походы на вулкан и прогулки верхом на оленях.

Еще 18% респондентов отдали свои голоса за Алтай. Их сердце покорили пейзажи горного края, а также чистейшие озера. Путешественники хотели бы принять участие в сплаве по бурным рекам, прогуляться по лугам, а также попробовать душистый алтайский мед.

Еще столько же российских туристов готовы отправиться в отпуск на просторы Карелии. Путешественников интересует горный парк Рускеала, а также прогулки на Ладожском и Онежском озере и островах Валаам и Кижи.

Ранее эксперты названы причины, по которым российские туристы отменяют путешествия в другие страны.