Названа дата спуска на воду первого патрульного корабля ВМФ РФ для Арктики

Москва, 21 октября. Первый патрульный корабль ледового класса «Иван Папанин» Военно-морского флота России спустят на воду 25 октября, сообщил главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов во время рабочего совещания по вопросам надводного кораблестроения.

«Иван Папанин» был спроектирован в Центральном морском конструкторском бюро «Алмаз». Он объединяет в себе функции ледокола, буксира и патрульного корабля. Как поясняют разработчики, проект 23550 представляет собой новейшую разработку для оснащения надводной составляющей ВМФ РФ.

«25 октября в Санкт-Петербурге на предприятии «Адмиралтейские верфи» состоится торжественная церемония спуска на воду головного патрульного корабля ледового класса «Иван Папанин» проекта 23550», — приводят слова Евменова в пресс-службе министерства обороны России.

Первый патрульный корабль ВМФ РФ для Арктики будет осуществлять охрану и мониторинг водных ресурсов в сложной ледовой обстановке. Кроме того, «Иван Папанин» сможет конвоировать и буксировать в порт задержанные суда, а также перевозить специальные грузы и участвовать в спасательных операциях.

Корабль может выполнять задачи как самостоятельно, так и в составе группировок боевых кораблей. Водоизмещение «Ивана Папанина» составляет около 8,5 тысячи тонн, длина — свыше 100 метров, а ширина — примерно 20 метров. Автономность его плавания достигает 60 суток. Район плавания корабля неограниченный.

Ранее посол по особым поручениям по вопросам международного сотрудничества в Арктике МИД РФ Николай Корчунов заявил, что Северный морской путь может стать международной «зеленой трассой», так как выбросы парниковых газов на этом маршруте будут минимальными.