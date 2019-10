Эксперт назвал нелогичным вывод США о бесполезности быстрейшего в мире истребителя МиГ-25

Военный эксперт Олег Пономаренко считает очень странным заявление американского издания We are the Mighty, которое назвало самый быстрый истребитель в мире МиГ-25 «неуклюжим и бесполезным».

Советский истребитель-перехватчик третьего поколения МиГ-25 остается самым быстрым и высотным действующим самолетом в мире, но он «не может извлечь выгоду» из своих преимуществ по скорости и высоте, пишет We are the Mighty.

Американские журналисты напомнили, что детище советских инженеров «напугало США и остальных членов НАТО», потому что оно способно разгоняться до скорости 2,8 маха, и даже до 3,2 маха, и при этом быть маневренным, к чему западные конструкторы полвека назад очень стремились.

Но когда советский летчик Виктор Беленко в 1976 году угнал МиГ-25 в Японию, что позволило американцам «разобрать, собрать, изучить и испытать» его, были выявлены серьезные недостатки советского истребителя-перехватчика, в частности — ограниченные возможности его радиолокационных станций для обнаружения и поражения низколетящих целей. И сегодня, сравнивая МиГ-25 с современными истребителями, американцы называют его «грузовым фургоном».

«Не совсем понятно, для чего в США делают заявления о бесполезности скоростных и высотных характеристик МиГ-25, потому что скорость и высота для авиаконструкторов всегда в приоритете. То есть каждая последующая разработка должна превосходить предыдущую по этим и другим показателям, иначе нет смысла, это будет противоречить логике развития техники, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей сотрудник Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко. — Кроме того, непонятно, почему американцы сейчас оценивают именно этот наш самолет. Он практически сошел со сцены. В СССР, а затем и в Российской Федерации давно используются другие самолеты — МиГ-31, то есть это преемник МиГ-25, но, по сути, совсем другая машина».

По мнению военного эксперта, американцы могли поднять вопрос МиГ-25, потому что рассматривают вероятность боевого столкновения с российской авиацией.

«МиГ-25 и МиГ-31 создавались с учетом конкретных геополитических условий и возможностей конкретного противника. То есть характеристики этих машин — это следствие определенных требований (большие просторы страны, возможность быстро выйти на перехват целей, которые находятся достаточно далеко и идут разными маршрутами). Такова была необходимость на то время. И я хочу напомнить, что американский самолет-разведчик SR-71, который до сих пор держит рекорд скорости в 3500 с небольшим километров в час, тоже представлял достаточно серьезную угрозу. И наши самолеты создавались в том числе для перехвата такого рода целей. Поэтому неправильно говорить об их бесполезности», — отметил Олег Пономаренко.

Он объяснил, что МиГ-25 использовался и как бомбардировочный вариант, и как разведчик.