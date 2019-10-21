Москва, 21 октября. ЦНИИТочмаш (входит в Ростех) работает над созданием нового спортивного пистолета «Аспид» калибра 9х19 мм на базе представленного ранее «Удава». Об этом сообщается в понедельник на сайте корпорации.

«Пистолет предназначен для практической стрельбы, он будет обладать повышенным гарантийным ресурсом и улучшенной эргономикой. Спортивный пистолет «Аспид» собираются разрабатывать на платформе пистолетного комплекса «Удав», — указали в компании.

По имеющимся данным, гарантийный ресурс оружия составит не менее 25 тыс. выстрелов, а материалы и детали пистолета позволят использовать его при температуре «от минус 30 до плюс 50 градусов».

Отмечается, что новый пистолет разрабатывается в трех модификациях для трех дисциплин практической стрельбы: серийный, серийный с оптическим прицелом облегченный, стандартный.

Финишная конструкция каждого пистолета будет уточняться по итогам исполнения технического проекта, предварительных тестовых испытаний, а также будет согласована с Федерацией практической стрельбы России, говорится в сообщении.

Для пистолетов двух первых вариантов вместимость магазина составит 18 патронов, для третьего класса — на четыре патрона больше.