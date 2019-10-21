На Украине выявили нарушения в отчетах партий Зеленского и Тимошенко

Киев, 21 октября. Украинское национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило нарушения в отчетах 58 политических сил. Речь идет в том числе о партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» и партии «Батькивщина», которую возглавляет Юлия Тимошенко, сообщили в пресс-службе антикоррупционного агентства.

Отмечается, что НАПК проанализировало отчеты политсил об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за второй квартал 2019 года. По результатам проверки был утвержден 121 вывод. При этом 58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях. Недочеты были выявлены в том числе в документах «Слуги народа», «Оппозиционной платформы — За жизнь», «Батькивщины» и «Голоса». Кроме того, нарушения были выявлены и в отчетах тех партий, которые не прошли в Верховную раду в 2019 году. В НАПК сообщили, что по каждому выявленному случаю будет составлен протокол об административной ответственности.

«58 заключений содержат информацию о выявленных нарушениях порядка представления отчета политической партии и установленного порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии», — говорится в сообщении НАПК.

Ранее и.о. руководителя аппарата Белого дома Мик Малвэни сообщил, что причинами приостановки помощи США Киеву стали коррупция на Украине и нежелание стран Европы помогать этому государству. Говоря об Украине, Малвэни заявил, что «это коррумпированное место» и он не хочет «отправлять туда кучу денег», чтобы украинские чиновники «потратили их» и чтобы средства «осели в их карманах».