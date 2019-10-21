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Турция продолжит военную операцию при отказе курдов-террористов покинуть буферную зону

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Турция продолжит военную операцию при отказе курдов-террористов покинуть буферную зону

Анкара, 21 октября. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара возобновит военную операцию, если курды-террористы не покинут установленную буферную зону.

Антитеррористическая операция «Источник мира» может начаться вновь в течение 35 часов. Об этом стало известно на глобальном форуме TRT World.

Чавушоглу во время своего выступления напомнил, что у вооруженных курдских формирований осталось чуть более суток чтобы покинуть предполагаемую зону безопасности на северо-востоке Сирии. В противном случае военная операция «Источник мира» будет возобновлена. Такие условия были прописаны в соглашении, которое заключили представители Турции и США 17 октября.

Соглашение о прекращении боевых действий со стороны ВС Турции вступило в силу в конце прошлой недели. Ранее сообщалось, что курдские террористы неоднократно нарушали режим тишины. В результате погиб турецкий военнослужащий. Анкара отправила информацию в Вашингтон о действиях вооруженных боевиков. Отметим, что член Совета Федерации Владимир Джабаров считает, что нарушение террористами договоренностей наносят серьезный урон процессу мирного урегулированию ситуации на севере Сирии.

9 октября Турция начала военную операцию «Источник мира». Основная цель — создание свободной зоны на границе двух стран от вооруженных курдских формирований, занявших территорию якобы для зачистки террористов ИГ1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). В результате курды принимали боевиков в свои ряды и угнетали местных жителей, в том числе и суннитов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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