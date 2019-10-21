Москалькова предложила засчитывать декретный отпуск в трудовой стаж

Москва, 21 октября. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова предложила засчитывать время, которое женщины посвящают уходу за детьми, в трудовой стаж.

Москалькова отметила, что в последние десятилетия роль женщины как игрока политической и экономической жизни страны заметно укрепилась. Но прекрасная половина человечества по-прежнему уступает мужской в госуправлении, науке и других сферах. Омбудсмен пояснила, что женщинам приходится много времени посвящать домашней работе и уходу за членами семьи, совмещая это с работой.

Уполномоченный по правам человека в России констатировала, что многие дамы продолжают работать и в период беременности, и после рождения ребенка.

«В России уровень занятости женщин в возрасте 20–49 лет, имеющих детей дошкольного возраста, достигает 65,8% всех работающих», — приводит ее слова «Парламентская газета».

Москалькова подчеркнула, что в стране закрепилась устойчивая модель занятости обоих родителей. Женщины выходят на работу на полный день, нацелены на карьерный рост и при этом выполняют семейные обязанности и воспитывают детей. Омбудсмен призвала повышать гарантии для будущих мам и женщин с детьми.

«К сожалению, сегодня в трудовой стаж женщины не засчитывается то время, которое она проводит дома, воспитывая детей, — обратила она внимание. — Я, как уполномоченный по правам человека в РФ, выступала с такой инициативой, и она была горячо поддержана обществом».

Она отметила, что законодателями ее предложение пока поддержано не было, однако россиянки заявили о востребованности такой инициативы, пояснив, что это стало бы для них настоящим спасением.

В мае в Минтруде выступили с инициативой открыть в российских вузах и колледжах детские комнаты.