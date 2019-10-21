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Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за гололеда

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Самолет из Стамбула не смог приземлиться в Екатеринбурге из-за гололеда

Уфа, 21 октября. Самолет, следовавший из Стамбула в Екатеринбург, приземлился на запасном аэродроме в Уфе из-за гололеда в столице Урала. Об этом проинформировали в пресс-службе воздушной гавани.

Согласно информации онлайн-табло аэропорта, пассажирский лайнер приземлился в Уфе в 07.45, спустя два часа он отправился в пункт назначения — Екатеринбург. 

По словам директора по стратегическим коммуникациям аэропорта «Кольцово» Андрея Клименских, этот рейс в понедельник был единственным, который ушел на запасной аэродром ввиду погодных условий, пишет «URA.RU».

Известно, что другие утренние рейсы прилетали в пункт прибытия согласно расписанию. По словам экспертов, причина в разных стандартах у иностранных и российских авиакомпаний.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет Ан-148 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в городе Мирном в Якутии. На борту самолета находились 66 человек, в том числе пять членов экипажа. К счастью, информации о пострадавших не поступало.

Как пишет «Газета.ru», телефонный террорист из Сербии сообщил о бомбе на борту пассажирского самолета авиакомпании Lufthansa из-за симпатии к стюардессе.

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