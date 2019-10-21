В «Победе» удивились претензии ФАС из-за аудиорекламы на борту

Москва, 21 октября. Требования к звуковой рекламе в транспортных средствах по действующему законодательству не распространяются на лайнеры, а размещение рекламы на борту позволяет перевозчику предлагать более бюджетные билеты. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе лоукостера «Победа» (входит в группу «Аэрофлот»), комментируя претензии Федеральной антимонопольной службы (ФАС).

Ведомство после жалобы возбудило дело в отношении «Победы» по подозрению в нарушении закона «О рекламе» за трансляцию аудиорекламы на борту воздушного судна.

В авиакомпании отметили, что эта претензия вызывает удивление, поскольку размещение рекламы на борту позволяет перевозчику получить дополнительную прибыль и большую гибкость в предложении бюджетных билетов.

«Резонно уточнить, аудиореклама на радиостанциях, которые слушают подавляющее большинство автомобилистов в дороге, тоже не должна транслироваться?» — удивились в пресс-службе.

В «Победе» обратили внимание на то, что, согласно Воздушному кодексу, самолет относится к летательному аппарату, а не транспортному средству, и правилам дорожного движения (ПДД) явно не должен подчиняться, сообщает РИА Новости.

В настоящее время лоукостер подготовил и сформулировал свою позицию для ФАС, отметив, что обе стороны заинтересованы в том, чтобы перелеты для граждан РФ были доступнее.