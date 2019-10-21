Иностранные СМИ начнут штрафовать за вмешательство в дела России

Москва, 21 декабря. Иностранные СМИ могут начать штрафовать за нарушение избирательного законодательства в РФ. Размер взыскания предлагается установить в размере 4% от годового оборота или 2,3-3,5 млн рублей.

С такой инициативой выступили депутаты Госдумы РФ. По словам первого зампреда фракции «Единой России», члена совета Госдумы РФ Альдаби Шхагошева, под иностранными СМИ предлагается понимать СМИ, зарегистрированные за границей. Соответствующую поправку предлагается внести в федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ».

Шхагошев с возмущением напомнил, что в последнее время нарушения со стороны иностранных СМИ в России стали массовыми.

«Во-вторых, отсутствие жестких законодательных норм позволяет этим медиаресурсам халатно относиться ко всей системе власти в России», — подчеркнул он в комментарии газете «Известия».

Еще одна поправка о наложении штрафа в размере от 2,3 млн рублей до 3,5 млн рублей или 4% от суммы годовой выручки оборота продукции СМИ, по мнению депутатов, должна быть внесена в статью 5.11 КоАП РФ о проведении предвыборной агитации.

Напомним, 27 сентября думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства начала проверку иностранных СМИ на предмет вмешательства во внутренние дела России. Нарушения избирательного законодательства РФ были выявлены со стороны «Медузы», «Русской службы Би-би-си», «МБХ Медиа», «Голоса Америки», «Радио Свобода» и «Настоящего времени». Глава комиссии Василий Пискарев пояснил, что все эти СМИ допустили нарушение законодательства в день тишины перед единым днем голосования 8 сентября и в сам день выборов.

Расследованием иностранного вмешательства занималось и Федеральное агентство новостей. Итоги работы были представлены депутатам Госдумы 17 октября. Депутатам продемонстрировали фильм «Анатомия протеста», посвященный вмешательству Запада в дела России. РИА ФАН выяснило, что так называемая российская «оппозиция» устраивала сходки «либералов» в центре Москвы при помощи западных стран, в том числе США. Псевдоактивисты, призывавшие москвичей выходить на улицы, получали на организацию беспорядков в стране деньги из-за рубежа.

Кроме того, РИА ФАН создало «Классификатор СМИ» для того, чтобы российские читатели могли ориентироваться в информационном пространстве, понимать, какие цели преследуют те или иные издания, транслирующие антироссийские новости.