Глава МИД Турции заявил, что курды-террористы покидают зону безопасности на севере Сирии

Стамбул, 21 октября. Курды-террористы начали покидать зону безопасности на северо-востоке Сирии, однако с их стороны все еще наблюдаются нарушения режима прекращения огня. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Осталось 35 часов до конца действия режима перемирия. Если террористические группировки полностью не выйдут из зоны, мы снова продолжим нашу операцию»,— заявил турецкий министр.

Кроме того, Чавушоглу напомнил, что 22 октября в Сочи состоится встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина. Глава турецкого МИД подчеркнул, что это событие очень важно для урегулирования ситуации в Сирии. По словам Чавушоглу, Анкара выступает за политическое, а не военное решение сирийского кризиса.

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию на северо-востоке Сирии. Операция направлена против курдов-террористов, а также сотрудничающих с ними боевиков «Исламского государства»1 (запрещена в РФ). Анкара намерена создать зону безопасности вдоль турецко-сирийской границы.

17 октября операция была приостановлена на 120 часов, сообщает НСН. За это время курды-террористы должны были покинуть предполагаемую зону безопасности. Как ранее заявил Реджеп Тайип Эрдоган, Турция продолжит антитеррористическую операцию, если курдские боевики не выведут войска в установленный срок, пишет «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.