Министр культуры Украины извинился перед экс-главой Нацбанка за шутку о поджоге

Киев, 21 октября. Министр культуры Украины Владимир Бородянский извинился перед бывшей руководительницей Национального банка Валерией Гонтаревой за песню хора о поджоге ее дома.

Артисты хора имени Веревки и актеры «Квартала 95» в своей песне высмеяли поджог дома Гонтаревой, расположенного около Киева. В песне были следующие слова: «Горел дом, пылал, в Лондоне женщина плакала».

Гонтарева резко отреагировала на выступление артистов, назвав их выступление «позором». Министр культуры принес женщине свои извинения.

«Извините, Валерия Алексеевна, мне стыдно за Национальный заслуженный академический украинский народный хор Украины имени Григория Веревки», — написал Бородянский в социальной сети Facebook.

В свою очередь, министр развития экономики Украины Тимофей Милованов высказал мнение, что выступление «Квартала 95» влияет на инвестиционный климат государства. Он считает, что инвесторы благосклонно относятся к Гонтаревой, считая ее выдающимся реформатором, опираясь на ее руководство банком.

«По мнению внешних наблюдателей, Гонтарева находится под давлением Коломойского из-за решения по Приватбанку. «Квартал 95» ассоциируется с властью. И шутки против Гонтаревой, могут и будут восприниматься как подтверждение связей между олигархами и властью, — отметил Милованов.

Гонтарева считает, что ее дом под Киевом загорелся после того, как неизвестные бросили в здание бутылку с зажигательной смесью. Глава МВД Украины Арсен Аваков также считает поджог дома экс-главы Национального банка Украины «криминальным давлением». По факту происшествия правоохранительные органы завели уголовное дело.

Украинский олигарх Игорь Коломойский высказал предположение, кому выгоден поджог дома экс-главы НБУ. Также предприниматель назвал обвинения Гонтаревой в свой адрес «сказками».

Студия «Квартал 95» выпускает фильмы и сериалы, а также различные юмористические передачи. Основателем компании является президент Украины Владимир Зеленский, который в настоящее время отошел от бизнеса.