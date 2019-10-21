Москва, 21 октября. Facebook удалил англоязычную страницу одного из сайтов МИА «Россия сегодня» — портала Arctic.ru. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Facebook заблокировал российский портал проекта об Арктике. В социальной сети объяснили, что блокировка страницы Arctic.ru выполнена в рамках «сегодняшнего западного понимания понятия свободы слова». Как пишет РИА Новости, сначала Facebook закрывал аккаунты журналистов, «теперь добрался до природы и белых мишек».

Ранее Федеральное агентство новостей ответило судебным иском компании Facebook за необоснованную блокировку своего аккаунта в этой социальной сети. Судебное дело слушается на территории США, в Калифорнийском суде. На последних слушаниях юристы Facebook потребовали от суда отклонить иск ФАН как несостоятельный, при этом Калифорнийский суд выглядит ангажированным в этом процессе, явно поддерживая американских монополистов, затягивая данное дело под разными предлогами.

В этой ситуации Федеральное агентство новостей может рассчитывать только на поддержку российских контролирующих структур, одной из которых является Роскомнадзор. ФАН просит отреагировать Роскомнадзор на блокировки российских информационных ресурсов со стороны иностранных социальных сетей, таких как Facebook, Instagram, Twitter и YouTube.

Напомним, 3 апреля 2018 года компания Facebook без каких-либо оснований удалила страницу Федерального агентства новостей и страницы ряда других российских СМИ из социальных сетей Facebook и Instagram. Огромное количество российских подписчиков и читателей новостей в этих социальных сетях внезапно оказались лишены доступа к информации.

При этом Facebook нарушает не только собственные правила, запрещающие цензуру по политическим мотивам, но и законы Российской Федерации, также запрещающие цензуру легального контента. Фактически Facebook заблокировал ФАН по национальному признаку, только за то, что мы являемся российским информационным ресурсом.

Это обстоятельство прямо признал основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг. Так, в одно время с блокировкой аккаунтов ФАН в официальном профиле Марка Цукерберга в Facebook появилось письменное заявление, в котором основатель социальной сети объявил о том, что платформа заблокировала сотни российских аккаунтов.