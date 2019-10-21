СМИ узнали новые подробности пребывания Заворотнюк в клинике на Рублевке

Москва, 21 октября. СМИ узнали прайс-лист медицинского центра на Рублевке, где проходит курс лечения актриса Анастасия Заворотнюк, у которой якобы диагностирована четвертая стадия рака мозга.

Целевой аудиторией клиники являются люди с достатком выше среднего и VIP-персоны. Сутки проживания в палате класса люкс составляют от 30 тысяч до 42 тысяч рублей. Отдельно оплачиваются услуги по реабилитации — их цены варьируются от 5 тысяч до 50 тысяч рублей.

Сотрудники медицинского учреждения помогают пациентам во время курса лучевой терапии и химиотерапии. Кроме того, персонал заботится о гостях клиники в перерывах между процедурами.

Как передает НТВ, медицинский центр расположен в элитном районе Подмосковья.

По информации журналистов, врачи якобы помогают Заворотнюк вести борьбу с атрофией мышц. В реабилитационном центре актрису регулярно отправляют в зал эрготерапии, чтобы не допустить глубокой комы.

Напомним, слухи о болезни Заворотнюк появились этим летом, когда актриса перестала появляться на публике. Родные звезды сериала «Моя прекрасная няня» отказались выступать с официальными заявлениями. По данным журналистов, звезда лечилась в Германии, однако ожидаемого эффекта не удалось добиться, затем она вернулась на родину, где продолжает бороться с болезнью медицинских центрах и клиниках Москвы.

Ранее практикующий онколог рассказал об особенностях болезни, которую могли диагностировать у Заворотнюк.