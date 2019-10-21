Украинские неонацисты нашли врагов народа, которым запретят владеть землей

В Киеве продолжаются выступления против принятия Верховной радой закона об открытии рынка земли. На этот раз свое мнение озвучили объединения участников АТО, а также временных переселенцев из Донбасса. Они предложили властям подождать с открытием рынка земли до завершения гражданской войны в ЛНР и ДНР. Их с интересом выслушал корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве.

На встречу со СМИ в киевском пресс-центре собрались самые разные персонажи. В основном бывшие чиновники с подконтрольных Украине территорий Донбасса, а также главы объединений временно перемещенных лиц (ВПЛ, как здесь называют переселенцев) на «материковой» Украине. Похоже, участники брифинга намеренно говорили только о «земельном законе», никак не затрагивая «формулу Штайнмайера» или разведение войск от линии фронта. Потому что одна часть президиума явно хотела бы, чтобы в стране поскорее наступил мир. Вторая — в лице ветеранов АТО — страстно желала, чтобы он не наступил никогда. Теоретически могло бы дойти до рукопашной.

Первым выступил ветеран АТО, переселенец из Донбасса, экс-депутат Луганского горсовета и мэр Александровска (Луганская область) Николай Греков. Он заявил, что законопроект об открытии рынка земли не учитывает прав временно перемещенных лиц.

«У нас в стране только официально зарегистрировано 1,5 миллиона переселенцев, многие из которых получают от государства 450 гривен в месяц. Каким образом они смогут воспользоваться своим правом на получение участка земли? В законе, который внесен на рассмотрение Рады, об этом ничего не сказано. Он нарушает конституционные права человека. Нельзя принимать законы, которыми не смогут воспользоваться 12% населения Украины!» — отметил он.

Более того, по словам Грекова, законопроект плох еще и потому, что в нем вообще ничего не говорится о ситуации с земельными участками граждан Украины, которые остались в утраченном Крыму.

«Хотелось бы поинтересоваться у властей: если в законе ничего не сказано о Крыме, значит, в правительстве и парламенте молчаливо согласились с тем, что Крым — это больше не Украина? Значит, там согласны с тем, что полуостров окончательно перешел к России?» — задавал риторические вопросы ветеран АТО.

В президиуме сокрушенно кивали головами.

Одна из руководителей ассоциации «ВПЛ Украины», член рабочей группы по вопросам соцпомощи ВПЛ при Одесской обладминистрации Людмила Шейко заявила, что зарегистрированный в Верховной раде законопроект грубо игнорирует права переселенцев.

«Открывать рынок земли нельзя, пока не создан Государственный реестр ВПЛ, а также не разработан механизм получения прав собственности на землю, находящуюся на неконтролируемых территориях. Как представители южной части Украины мы категорически выступаем против этого! Этот законопроект вообще не должен быть принят до завершения конфликта в Донбассе!» — сказала она.

Глава сразу двух объединений переселенцев — «Ты нужен Украине» и «Сильнее вместе» — Лилия Веревкина отметила, что «законопроект о рынке земли не прошел публичное обсуждение в стране». К тому же он не решает вопрос того, как исключить возможность приобретения украинской земли российскими компаниями или коллаборантами (то есть теми, кто относится к России с симпатией).

Ее позицию поддержал ветеран АТО, экс-глава военно-гражданской администрации города Золотое в Луганской области Константин Ильченко.

«Россия пытается задушить нашу экономику, и эта тенденция наблюдается не с 2014 года, а с 1991-го. И сейчас, на мой взгляд, свершается заключительный акт этой трагедии — экономическое убийство Украины, — грозно предупредил он. — Самое страшное, что и в нашей стране в целом, и в Киеве живут миллионы людей, которые по сути своей являются коллаборантами. Они готовы распахнуть объятия России, они сидят и ждут возвращения Русского мира. Причем они даже не за деньги, а по своей дурости могут в любой момент начать сотрудничать с российскими спецслужбами».

Ильченко сообщил, что Россия с помощью «врагов украинского народа» уже начала предпринимать действия для скупки украинской земли в своих военных целях. Поэтому экс-глава Золотого считает, что перед открытием рынка земли критически важно принять в Раде специальный «закон о коллаборантах», или «врагах народа». По мысли атошника, этот закон не только должен запретить симпатизирующим России покупать землю, но и сильно ограничить их в других гражданских правах.

«Иначе Москва не пожалеет миллиардов долларов для того, чтобы уничтожить Украину», — сообщил он.

Один из руководителей Движения ветеранов АТО Вячеслав Серпокрылов заявил, что считает недопустимым продажу земли «в условиях продолжающейся гражданской войны».

«Я считаю, что это тяжкое преступление — торговать землей в то время, когда мы каждый день в буквальном смысле поливаем ее кровью, — отрезал он. — При этом наши ветераны АТО сегодня могут получить обещанные государством участки земли только после того, как дадут взятку местным властям. Мне кажется, что это не меньший позор!»

Политолог, глава Центра стратегических исследований Павел Жовниренко напомнил, что последние соцопросы показывают резко негативное отношение большинства украинцев к открытию рынка земли.

«Более 72% украинцев против скорого открытия земельного рынка страны. И более 85% против продажи нашей земли иностранцам, какую бы страну они ни представляли, — сообщил он. — На фоне этого поспешное решение данного вопроса может вызвать «земельный Майдан».

Представитель уполномоченного по правам человека на Украине Игорь Мазур заявил, что омбудсмен рассмотрит массовые жалобы граждан, протестующих против рынка земли. Они сейчас сотнями поступают в региональные приемные не только омбудсмена, но и депутатов Рады. По его мнению, перед принятием законопроекта нужно сначала провести перепись населения в стране. То есть государство должно четко представлять себе, сколько граждан вообще имеют земельные паи и что собираются делать с ними в дальнейшем. И только после этого можно начинать торговать землей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде принять закон «Об отмене моратория на продажу земель сельхозназначения и открытие рынка земли» до декабря 2019 года. Один из главных аргументов, выдвигаемых противниками этого закона, — якобы как только земля поступит в продажу, ее тут же скупят иностранцы (в основном россияне). И тогда Украина якобы попадет в еще более сильную зависимость от РФ, чем сегодня.