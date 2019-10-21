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Шестеро сирийских детей получили новые протезы в Санкт-Петербурге

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Шестеро сирийских детей получили новые протезы в Санкт-Петербурге

Дамаск, 21 октября. Накануне утром шестеро сирийских детей самолетом министерства обороны РФ вернулись домой из России. В РФ они находились в санатории в Санкт-Петербурге, где им оказали необходимую помощь, некоторым из них были изготовлены протезы. Об этом сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) с места событий. 

В поездке ребят сопровождали родственники и представители администрации Дамаска. Все дети остались довольны поездкой и выразили желание вернуться в Россию снова.

Шестеро сирийских детей получили новые протезы в Санкт-Петербурге

Шестеро сирийских детей получили новые протезы в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге для детей из Сирии подготовили культурную программу, в которую входили экскурсии по дворцам и музеям города. Как отметили некоторые ребята, погода не помешала им насладиться отдыхом и не испортила настроение.

В аэропорту Дамаска детей с нетерпением встречали родственники и представители администрации президента Сирии Башара Асада.

Стоит отметить, что российские представители оказывают и будут продолжать оказывать посильную помощь пострадавшим в ходе военных действий жителям сирийской республики. Совсем недавно сообщалось о том, что российские силы привезли гуманитарную помощь жителям сирийского города Хрейс и района Аль-Хамра в северо-восточной части Хамы. В частности, помощь была распределена среди бедных и нуждающихся жителей, которые серьезно пострадали от действий запрещенной в РФ группировки «Джебхат ан-Нусра1». В предшествующие годы сирийская правительственная армия вела в этом районе военную операцию против джихадистов при поддержке российской авиации.

В частности, российские военные привезли продовольственные продукты, лекарства и другие медикаменты. Мобильная бригада российских врачей оказала первую помощь всем нуждающимся и провела вакцинацию маленьких детей.

Российская гуманитарная помощь предоставляется Сирии с 2012 года, она не ограничивается исключительно продовольствием, медикаментами и медицинским персоналом, Москва также направила специальные команды для разминирования оставшихся от террористов мин и взрывных устройств. Кроме того, российская сторона запустила специальную программу по обучению сирийских военных разминированию.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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