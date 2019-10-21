Росконтроль назвал лучший черный чай

Москва, 21 октября. Специалисты назвали самый качественный черный чай. Соответствующее исследование провел экспертный центр Всероссийского союза потребителей Росконтроль.

В общей сложности эксперты проверили семь марок черного чая: «Крепкие традиции», Akbar, Tess, Riston. «Альманах», Lipton и Beta Tea. Так, первый образец оказался недостаточно терпким. Специалисты нашли в этом чае грубые черешки. Кроме того, результаты исследования показали, что он относится не к высшему сорту, который заявлен производителем, а ко второму.

Популярный чай Lipton оказался не крупнолистовым. Кроме того, он не соответствует ГОСТу по органолептическим показателям. А Akbar, Riston, Lipton и «Альманах» были названы лучшими по содержанию танина.

Исследование показало, что все образцы черного чая являются безопасными для здоровья. Все марки можно покупать, однако стоит помнить о тех недостатках, которые эксперты обнаружили в «Крепких традициях» и Lipton. Последние образцы были добавлены в список товаров с замечаниями. Соответствующую информацию передает пресс-служба ведомства.

Напомним, исследователи из канадского Университета Макгилла выяснили, что заваривание лишь одного чайного пакетика может быть опасным для здоровья. Эксперимент с чаем известных торговых марок с использованием электронного микроскопа показал, что после заваривания пакетиков чая в кружке оказывались миллиарды частиц микропластика.