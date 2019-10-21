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Шойгу рассказал об уровне отношений между Россией и США

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Шойгу рассказал об уровне отношений между Россией и США

Пекин, 20 октября. Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия открыта для диалога с властями Вашингтона по вопросам обеспечения стратегической стабильности.

Министр во время выступления на пекинском Сяншаньском форуме по безопасности подчеркнул, что текущий уровень отношений между Россией и США «непозволительно низок» для крупнейших ядерных держав.

«Тут, конечно, надо поработать над тем, чтобы сбылись оптимистические прогнозы. Мы, во всяком случае, на это настроены», — отметил Сергей Шойгу.

Военный представитель России сообщил, что РФ открыта «для работы, для диалога, для встречных шагов».

Также во время своего выступления Сергей Шойгу заявил, что в настоящее время в мировом пространстве наблюдаются «санкционные войны». Они препятствуют развитию глобальной торговли и обмена технологиями между государствами.

Министр напомнил, что в следующем году состоится 70-я годовщина со дня победы над немецко-фашистскими войсками. Шойгу предложил в честь важной даты провести переоценку глобальных вызовов и угроз.

Глава Минобороны РФ прибыл в Китай для участия в Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности. В рамках мероприятия Шойгу выступит с докладом на пленарном заседании перед главами военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.

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