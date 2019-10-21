Приспособленец Венедиктов снял с себя ответственность за побег Губайдулина

В минувшую среду стало известно о побеге из России активиста несистемной оппозиции Айдара Губайдулина. Такой поворот событий заставил «переобуться» защищающего либералов Алексея Венедиктова, который ратовал за освобождение активистов из-под стражи и выступал для них поручителем.

Во время незаконных акций Губайдулин бросался в сотрудников полиции бутылками, что было зафиксировано на видео. Сразу после задержания активиста отправили в СИЗО до вынесения приговора. Но вскоре суд изменил мнение и отпустил обвиняемого под подписку о невыезде.

В частности, судьи учли коллективное поручительское обращение студентов, профессоров и выпускников МФТИ, где Губайдулин проходил обучение, в котором гарантировали, что молодой человек ни в коем случае не скроется и не пересечет границ Москвы. Но, как теперь уже известно, Губайдулин наплевал на поручительские обязательства своих товарищей и сбежал.

О последствиях этого побега рассказал в эфире «Эха Москвы» глава радиостанции Алексей Венедиктов, который сам является поручителем для нескольких фигурантов дела о массовых беспорядках в российской столице. Он особо отметил, что теперь все остальные оппозиционеры не могут рассчитывать на смягчение мер пресечения. Если кто-то придет в суд, предложит поручиться за обвиняемого либерала, то ему справедливо напомнят об инциденте с Губайдулиным, который сбежал, несмотря на гарантии от 300 человек.

«Ресурс сгорел. Перевести из СИЗО на подписку теперь в 10 тысяч раз труднее будет, потому что аргумент сгорел. Я прочитал письмо студентов МФТИ. Их было около 300 подписантов. Студенты, выпускники, профессора, там два моих знакомых человека, которые писал: «Он никуда не скроется. Он под московской подпиской». Это пришло в суд. Суд, опираясь на это письмо, принял решение. Какое следующее решение примет этот судья?» — разочарованно отметил Венедиктов.

Венедиктов выразил уверенность, что теперь всем правозащитникам и общественникам станет значительно сложнее работать в подобных ситуациях, а все из-за действий лишь одного человека. Таким образом он снял с себя ответственность за побег поддерживаемого им активиста.

Интересно, что доводы журналиста не особо подействовали на слушателей радиостанции. Во время эфира был проведен опрос, который показал, что 90% проголосовавших поддержали бегство Губайдулина. В связи с этим Венедиктов посоветовал оппозиции не удивляться, когда в следующий раз он не станет поддерживать либералов, попавших в СИЗО.

При этом главред радиостанции «Эхо Москвы» отметил, что если бы такая ситуация сложилась с его сыном, то он без проблем одобрил бы его побег.

«Но я знаю о последствии. Понятно, что, беспокоясь прежде всего о собственном сыне, я бы ему сказал: «Конечно беги». Беги, кролик, беги. Но при этом ты понимаешь, что еще 147 кроликов теперь — у них положение ухудшится. Вот какая история», — заявил Венедиктов.

Так что в итоге не только Айдар Губайдулин продемонстрировал свою бесчестность, но и его сторонники не постеснялись выставить себя трусами и лжецами, готовыми на все, лишь бы не отвечать за собственные преступления. Ситуация оказалась настолько отвратительной, что в этот раз сам Венедиктов, в лояльности к оппозиции которого не приходится сомневаться, предпочел дистанцироваться от либеральной тусовки.

Напомним, что в настоящее время 18-летний сын главреда «Эха Москвы» Алексей Венедиктов-младший уклоняется от армии. Как сообщает источник, официальной причиной, почему молодой человек не подлежит воинскому учету, является проживание за границей.