СК предъявил обвинение задержанному за убийство девочки в Саратове

Москва, 21 октября. Задержанному за убийство девочки в Саратове предъявили обвинение. Об этом сообщает Следственный комитет России. Как уточнили в ведомстве, он полностью признал вину.

Соседи признались, что сразу после пропажи девятилетней девочки в Саратове подумали, что к ее исчезновению мог быть причастен Михаил Т., который не так давно вышел из тюрьмы, где отбывал наказание за насилие над детьми.

Ранее пресс-служба Следственного комитета РФ опубликовала видео, на кадрах которого запечатлен допрос подозреваемого в убийстве школьницы. Михаил Т. утвердительно ответил на вопросы, признается ли он в совершении преступления и раскаивается ли в содеянном.

«Все сразу на него, в общем, подумали. (…) Неизвестно, что у него на уме. Он больной человек, нездоровый», — сказал один из соседей.

Он уточнил, что у мужчины были проблемы с финансами. Несмотря на это, ему удалось приобрести старый автомобиль, а матери — плазменный телевизор.

Молодой человек добавил, что в день задержания (на следующий после убийства ребенка) видел с женой и дочерью, как подозреваемый сидел возле гаражей.

Напомним, девятилетняя девочка пошла в школу и исчезла. В поисках сотрудникам правоохранительных органов помогали волонтеры отряда «Лиза.Алерт». Региональное управление МЧС РФ рассылало по SMS информацию о пропавшем ребенке. В социальных сетях был опубликован фоторобот предполагаемого преступника.

Позже тело девочки нашли в гараже в районе Сельхозинститута в Саратове. Как оказалось, ребенок не дошел считанные метры до своего дома. Собеседник Федерального агентства новостей сообщил, что девочка погибла от удушения. Официально причина ее смерти обозначена как механическая асфиксия. Слухи о том, что убийца изнасиловал свою жертву, медицинская экспертиза не подтвердила.

Жители Саратова устроили стихийный митинг, требуя отдать предполагаемого убийцу ребенка им на самосуд.