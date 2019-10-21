Шойгу на фоне операции Турции против курдов-террористов призвал обезопасить Сирию

Пекин, 21 октября. России, Турции и США необходимо повысить уровень безопасности и стабильности в Сирии. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на встрече с участниками Пекинского Сяншаньского форума, комментируя операцию Анкары, направленную против курдов-террористов.

«Мы очень надеемся на то, что те шаги, которые предпринимаются сейчас, — наше взаимодействие и с нашими турецкими, и с американскими коллегами — все-таки позволит не понизить, а повысить уровень безопасности и стабильности в этом регионе. А те события, которые происходят последние дни, они, к сожалению, наводят нас на не самые оптимистичные мысли», — сказал российский министр.

Шойгу подчеркнул, что сейчас часть лагерей, в которых содержались террористы, осталась без охраны, поэтому боевики начали «растекаться» по различным территориям, при этом нельзя сказать точно, куда они пойдут. По словам главы военного ведомства, террористы могут мигрировать на историческую родину, передает «Царьград».

«На сегодняшнем коротком, тактическом этапе сотрудничества, на наш взгляд, это проблема, которая требует немедленного решения», — подчеркнул Шойгу.

Также глава Минобороны РФ отметил, что данный вопрос необходимо решать не только на уровне «Россия — Турция — США».

Напомним, 9 октября Турция начала антитеррористическую операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, сообщает телеканал «360». Операция Анкары направлена против курдов-террористов и сотрудничающих с ними боевиков из экстремистской организации «Исламское государство»1 (запрещена в РФ). Турция намерена создать зону безопасность вблизи своих рубежей и предотвратить перемещения террористов по трассе М-4.

17 октября в Анкаре прошли переговоры президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майкла Пенса. По итогам переговоров операция «Источник мира» была приостановлена на 120 часов, чтобы дать возможность курдским боевикам отойти из планируемой 30-километровой зоны безопасности, сообщает «Ридус». Операция Анкары продолжится до полного отвода курдов-террористов, если они сами не выйдут из зоны безопасности.

Отметим, что курды-террористы захватили часть сирийской территории под предлогом борьбы с ИГИЛ1 (запрещена в РФ). Курдские вооруженные формирования дискриминировали местное население, а также способствовали созданию спящих террористических ячеек, готовых в любой момент атаковать Сирию.

1 Организация запрещена на территории РФ.