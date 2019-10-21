Русофобский The Bell должен получить статус иноагента в РФ, считает Гаспарян

Москва, 21 октября. Антироссийская деятельность информационного ресурса The Bell, который возглавляет журналистка Елизавета Осетинская, не вызывает абсолютно никакого удивления. Таким мнением поделился журналист, историк и политический эксперт Армен Гаспарян.

Напомним, Осетинская в рамках The Bell официально собиралась создать новое деловое СМИ, которое будет ориентировано на бизнес-круги, но в действительности у нее вышло заточенное на защиту западных политических интересов издание. В результате «родилось» антироссийское издание, занимающееся выпуском ангажированных «расследований» и осваиванием спонсорских средств. Кураторы и спонсоры портала находятся в США, что даже не скрывается.

Гаспарян не удивлен, что The Bell занимается только антироссийской информационной политикой.

«Если издание ориентировано на безудержное проявление русофобии, если это происходит на протяжении нескольких лет, без всяких пауз, а в случае несрабатывания одного какого-то вектора, начинают раскручивать другой, то все по этому вопросу понятно», — передает «Экономика сегодня» слова эксперта.

Журналист предупредил, что от подобных ресурсов не стоит ждать ничего другого, их цель — антироссийские проявления. Он также обратил внимание, что большинство спонсорских сумм скрыто, но это всего лишь «вершина айсберга». По его словам, существенное финансирование идет неофициально.

Ранее с инициативой признать The Bell иноагентом выступил и политический эксперт Руслан Осташко. В беседе с корреспондентами Федерального агентства новостей он призвал принять во внимание, что это НКО продвигает интересы западных фирм на территории РФ и угрожает суверенитету страны.

Стоит отметить, что в разговоре с ФАН депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев указал на то, что издания, имеющие в России статус иностранного агента, часто пытаются вбить клин между россиянами и властями, пытаясь поднять волну протестных настроений.

Напомним, Федеральное агентство новостей (входит в медиагруппу «Патриот») создало проект Классификатор СМИ, в который были включены самые читаемые средства массовой информации на федеральном уровне. Из него можно узнать о той или иной направленности информационных изданий, которые разделены на пять крупных категорий.