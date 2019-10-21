Минобороны РФ получило второй в 2019 году полковой комплект систем С-400

Москва, 21 октября. Концерн ВКО «Алмаз-Антей» передал министерству обороны России второй в 2019 году полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 «Триумф». Соответствующее сообщение передает пресс-служба концерна.

Передача С-400 российскому военному ведомству была осуществлена концерном досрочно в рамках исполнения обязательств по государственному оборонному заказу. Об этом пишет РИА Новости.

«Это полк «четырехсотки» укрупненного состава», — приводятся в сообщении пресс-службы слова генерального директора ВКО «Алмаз-Антей» Яны Новиковой.

Российский зенитный ракетный комплекс С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения, перехвата любых воздушных целей, ликвидации крылатых и баллистических ракет. По классификации НАТО эта система называется «Ворчун», напомин ает «Газета.ru».

Приобрести ЗРК хотят многие страны, в том числе и партнеры США. Так, в 2017 году Россия и Турция договорились о поставках российских С-400 в Анкару. Тогда турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о серьезном давлении со стороны Вашингтона из-за договора с Москвой. При этом он отметил, что Анкара не будет отказываться от вооружения. В сентябре второй этап поставок С-400 в Турцию был завершен.

Также в покупке российских ЗРК заинтересованы Индия, Катар и Саудовская Аравия. К примеру, в августе 2017 года министр обороны Катара подчеркнул, что у государства есть интерес к мощным системам ПВО, в том числе и российским «Триумфам». В октябре того же года года появилась информация, что Саудовская Аравия договорилась о покупке российских комплексов, и, по данным посла королевства в РФ, Москва и Эр-Рияд в настоящее время уточняют последние детали сделки.