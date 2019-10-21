Конкурс «Молодые лидеры Рунета» поможет в развитии IT-отрасли России

Эксперт по кибербезопасности Евгений Лифшиц уверен, что конкурс «Молодые лидеры Рунета» даст толчок развитию IT-отрасли страны.

Ранее стало известно, что в России стартовал прием заявок на участие в интернет-конкурсе «Молодые лидеры Рунета». В нем могут поучаствовать специалисты IT-компаний и digital-агентств, которые имеют более чем двухлетний опыт руководства командами от трех человек, реализующие масштабные проекты. Предполагается, что участие в конкурсе поможет участникам в обмене опытом с другими представителями сферы и позволит построить личный бренд за счет информационной поддержки организаторов конкурса.

По мнению руководителя Агентства кибербезопасности и члена экспертного совета комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгения Лифшица, «Молодые лидеры Рунета» — это «отличный конкурс, позволяющий развивать IT-отрасль страны».

«Безусловно, все подобные площадки являются некими толчками и стимуляторами отрасли. В них могут принимать участие молодые люди со всех регионов страны, вне зависимости от отдаленности. И, естественно, подобные площадки дают огромный толчок самим участникам. К тому же если победители смогут после этого участвовать во многих конференциях отрасли, то это, безусловно, двойной толчок, так как участие в таких мероприятиях очень дорогостоящее», — поясняет специалист.

Появление такого конкурса, как «Молодые лидеры Рунета», действительно обусловлено необходимостью выявления успешных и профессиональных кадров. В эру развития цифровых и IT-технологий России необходимы компетентные специалисты.

«Кроме того, это создает некие комьюнити, сильные команды по интересам для реализации действительно крупных и важных проектов. Ведь, помимо самого конкурса, организуются различные площадки, форумы, интернет-площадки, где участники могут между собой общаться, обсуждать какие-то идеи. Это дает некий стимул для развития молодых дарований. Я руками и ногами за подобные конкурсы, ведь их преступно мало в нашей стране», — заключил Лифшиц.

Напомним, победители конкурса «Молодые лидеры Рунета» получат золотые статуэтки и возможность бесплатного участия в мероприятиях 2020 года, проходящих при поддержке Российской ассоциации электротехнических компаний (РАЭК), и, конечно, полезные связи и опыт.