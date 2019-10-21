Джабаров назвал нарушение курдами-террористами режима тишины в Сирии «серьезным уроном»

Москва, 21 октября. Член Совета Федерации Владимир Джабаров негативно отозвался о действиях курдов-террористов, которые нарушили режим тишины, ранее установленный представителями Турции и США.

Министерство обороны Турции сообщило, что за последние 36 часов курдские вооруженные объединения произвели 14 обстрелов на территории, где в настоящее время в рамках соглашения приостановлена военная операция «Источник мира».

Член Совета Федерации считает, что нарушения курдскими боевиками мирных договоренностей наносят серьезный урон процессу урегулирования на севере Сирии. Джабаров отметил, что подобные нарушения — не редкость, однако считать нормой действия курдских террористов не стоит.

«Это очень плохо. Подобное означает, что эскалация конфликта может продолжиться, а перемирие может закончиться. Все пойдет насмарку», — приводит iReactor слова Джабарова.

На данный момент в результате обстрелов курдских террористов погиб как минимум один турецкий военнослужащий, еще один ранен. Турция сообщила о нарушении курдами условий договоренности властям США.

Договоренность о 120-часовой приостановке военной турецкой операции «Источник мира» в Сирии была достигнута 17 октября в результате четырехчасовых переговоров турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана и вице-президента США Майка Пенса. Во время режима тишины Анкара предоставила вооруженным курдским формированиям шанс вывести боевиков из 30-километровой зоны безопасности, расположенной на границе между Турцией и Сирией.

Турция начала антитеррористическую военную операцию «Источник мира» 9 октября, пишет «Газета.ру». Основная цель мероприятия — создание буферной зоны на границе двух государств от вооруженных курдских формирований, которые заняли территорию, прикрываясь якобы борьбой с террористами «Исламского государства»1 (организация запрещена на территории РФ. — Прим. ФАН). В действительности же курды принимали боевиков в свои ряды, а также установили на землях суннитов свои порядки, угнетая местных жителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.