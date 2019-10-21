Четверть жителей России назвали себя «жертвами перестройки»

Москва, 21 октября. Четверть россиян считают себя «жертвами перестройки». Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

В рамках исследования социологи опросили по телефону 1,6 тысячи респондентов. В опросе принимали участие жители России старше 18 лет. «Жертвами перестройки» себя назвали 25% опрошенных. Еще 70% отметили, что придерживаются противоположной точки зрения. 5% респондентов затруднились ответить на вопрос социологов, передает НСН.

По данным ВЦИОМ, чаще всего «жертвами перестройки» называют себя респонденты в возрасте 60 лет и старше — таких опрошенных оказалось 37%. Реже всего подобную точку зрения озвучивали россияне в возрасте от 18 до 24 лет (8%).

Напомним, ранее заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Борис Чернышов направил письмо на имя министра труда и социальной защиты Максима Топилина, в котором предложил ввести в нашей стране новую льготную категорию граждан — «жертвы перестройки», сообщает телеканал «360». Депутат Госдумы заявил, что «перестройка стала крупнейшей геополитической и гуманитарной катастрофой для миллионов жителей Советского Союза в 90-е годы», передает «Царьград».

Предложение Чернышова поддерживает 41% опрошенных в ходе исследования ВЦИОМ. 47% россиян выступили против данной инициативы, еще 12% затруднились ответить, как относятся к этому предложению. Чаще всего инициативу поддерживали те респонденты, которые относят себя к «жертвам перестройки» (62%), а также женщины (46%) и молодые россияне (64%). Против новой льготной категории выступили в основном те, кто не считает себя «жертвами перестройки» (55%), мужчины (55%) и респонденты в возрасте от 45 до 59 лет (57%).