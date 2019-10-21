Шойгу призвал переоценить глобальные угрозы в честь годовщины ВОВ

Пекин, 21 октября. Некоторые государства пытаются изменить мир, подстраивая его под себя. Такое положение дел ведет к хаосу, который в последнее время становится нормой. Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Во время своего выступления на пленарном заседании пекинского Сяншаньского форума министр высказал мнение, что часть стран пытаются изменить систему международных отношений и тем самым наносят вред другим государствам.

«Они (государства. — Прим. ФАН) пытаются изменить существующую систему отношений, основанную на центральной роли ООН и международном праве, выстроенном на основе опыта и итогов Второй мировой войны», — отметил Шойгу.

По мнению главы Минобороны РФ, вместо здоровой конкуренции между странами в настоящее время в мире идут санкционные войны, которые лишь создают препятствия для торговли и обмена технологиями.

«Хаос и обрушение государственности стран становятся нормой. Сегодня попытку насильственной смены власти мы наблюдаем в Венесуэле», — сообщил российский военной представитель.

Также министр подчеркнул, что в следующем году состоится 75-я годовщина разгрома немецко-фашистских войск. Эта памятная дата — повод провести переоценку глобальных вызовов и угроз, считает Шойгу.

Глава Минобороны РФ прибыл накануне в Китайскую Народную Республику для участия в Пекинском Сяншаньском форуме по безопасности.

Мероприятие проводится в Китае с 2006 года. В текущем году на мероприятие прибыли представители военных ведомств 23 стран Азиатско-Тихоокеанского региона и Европы.