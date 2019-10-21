ЦБ России предложили отправить на «гильотину» «антиотмывочные» нормы

Москва, 21 октября. Финансово-кредитные учреждения, брокеры, страховые фирмы и другие участники рынка попросили Банк РФ в рамках «регуляторной гильотины» убрать 27 «антиотмывочных» норм. По мнению игроков, эти нормы затрудняют исполнение законодательства. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на документ с инициативами.

В пресс-службе регулятора заявили, что ЦБ России приступил к обсуждению соответствующих предложений. Как отмечается, участники рынка предлагают, к примеру, не требовать миграционные карты у иностранных клиентов, зафиксировать минимальную сумму транзакции, при которой учреждения не будут устанавливать бенефициара.

Уточняется, что регулятор предлагает в рамках «регуляторной гильотины» уменьшить избыточные нормы, которые затрудняют развитие или стали неактуальными. До конца 2019 года Банк России планирует установить, какие нормы избыточны.

Ранее сообщалось, что Банк России выявил 2165 незаконных финансовых организаций в текущем году. Как отметили в регуляторе, большая часть из них — нелегальные кредиторы.