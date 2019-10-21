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Обещавшая никогда не рожать мать забеременела в 22-й раз

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Обещавшая никогда не рожать мать забеременела в 22-й раз

Лондон, 21 октября. Жительница Великобритании, которая родила 21 ребенка, забеременела в 22-й раз. Этой новостью она поделилась на своем канале на видеохостинге YouTube.                                                                                         

У 44-летней женщины по имени Сью Рэдфорд самая большая семья в Великобритании. Она показала своим подписчикам УЗИ. В настоящее время Сью находится на 15-й неделе беременности. Женщина призналась, что с нетерпением ждет момента, когда сможет узнать пол ребенка. По словам британки, она хотела бы, чтобы на свет появился мальчик. Тогда у нее будет по 11 детей каждого пола. Интересно, что еще в прошлом году женщина уверяла, что рожать больше не будет.                                                                      

Ранее жительница Соединенных Штатов Джессика Д'Энтремонт рассказала о хитром способе уложить детей спать. В Сети лайфхак Д'Энтремонт назвали по-настоящему гениальным. Женщина рассказала, что является мамой двух дочек, уложить их спать — дело нелегкое. Однако она нашла хитрое решение этой проблемы.                                   

Оказывается, Д'Энтремонт купила детям пижамы, которые светятся в темноте. Она решила схитрить и сказала дочерям, что пижамы нужно «заряжать» перед сном, а для этого необходимо неподвижно лежать при включенном свете — сейчас подготовка ко сну занимает меньше времени, и девочки засыпают намного быстрее.                          

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