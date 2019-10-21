Москва, 21 октября. Роскачество рассказало, что нужно сделать для того, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

Как уточнили в ведомстве, нужно активировать возможность дистанционной блокировки смартфона. С ее помощью можно заблокировать доступ к данным и даже стереть их. Кроме того, эксперты рекомендуют использовать сложный пин-код или вход по биометрическим данным.

Роскачество рассказало, как защитить личные данные при краже смартфона. По словам экспертов, нужно регулярно делать резервное копирование, а фотографии, видео и документы — хранить только в облачном хранилище.

Ранее Роспотребнадзор рассказал, как уберечь персональные данные от мошенников. Отмечается, что нельзя отдавать в чужие руки паспорт, данные банковских карт, пин-код и СVV, а также другие данные. Специалисты уточнили, что при получении сообщений о блокировке карт, не следует перезванивать по указанным номерам. Эксперты рекомендовали лично сходить в банк или проверить баланс в личном кабинете через приложение. Они также советуют при заполнении анкет и опросных листов внимательно изучать их содержимое.

Ранее сообщалось, что хакеры научились красть банковские данные через взломанные модемы. Отмечается, что не подозревающие об опасности пользователи попадали на поддельные сайты финансовых организаций и выдавали им свои учетные данные.

Кроме того, Роспотребнадзор дал советы пенсионерам, как защититься от мошенников. Необходимо очень бережно относиться к своим персональным данным и документам: не отдавать в руки чужим людям свой паспорт и не называть пин-код и СVV банковской карты.

Роспотребнадзор также рекомендовал не перезванивать по номеру телефона, с которого пришло сообщение о якобы блокировке карты или списании денежных средств. В случае получения такого SMS-сообщения, необходимо позвонить в банк по номеру, указанному на банковской карте.