Москва, 21 октября. Поклонники российского рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой после фотографий из роддома заподозрили их в обмане. 16 октября исполнитель во второй раз стал отцом.
Решетова родила мальчика, которого назвали Ратмиром. Родители ребенка поделились счастливой новостью в социальной сети Instagram. Как рассказали подписчики Telegram-канала «Только никому…», снимки Тимати «сразу получаются перфект». Они предположили, что Решетова родила раньше того срока, о которой сообщила пара. Тимати и Решетову после идеальных фотографий из роддома заподозрили в обмане.
«Ну а что, все знают, что долго ждать фоток с днюхи или свадьбы. А тут сразу и топ! Короче, задумались мы очень», — написали в Сети.
Вот эти бесценные моменты, которые отпечатаются в памяти на всю жизнь. Было нелегко и долго, но в тот самый кульминационный момент когда его приложили к моей груди, я тут же забыла обо всем на свете и заплакала от великого счастья. Сейчас когда смотрю на него даже до конца не могу поверить в то, что Небеса благословили нас на такое Чудо. И, кстати, хоть и было слышно много упрёков и слухов о том, что мы собираемся встречать день «Х» где -то Майами. Но знайте правду- мы не на секунду не сомневались в том , что роды должны проходить в России. Тем более когда у нас в стране есть все условия для того чтобы родовой процесс проходил на максимальном уровне комфорта и профессионализма благодаря таким великим врачам как Курцер Марк Аркадьевич, чьё большое дело уже много лет помогает разрастаться тысячам семей. Спасибо большое ему и всей команде его перинатального центра. Я в восторге от их работы и отношения к делу. А также большая благодарность всем за доброе слово и поддержку! Рада что вы разделяете с нами это Счастье !????????
Возлюбленная исполнителя разместила в своем аккаунте один снимок, на котором видны крохотные ноги малыша и руки Тимати.
«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала модель.
Многие звезды шоу-бизнеса, в том числе певец Филипп Киркоров и комик Тимур Батрудинов, уже поздравили пару с пополнением в семье.
Некоторые подписчики предположили, что ребенку дали имя в честь друга Тимати, выпускника шоу «Фабрика звезд-4» Ратмира Шишкова, который погиб в автокатастрофе в 2007 году.
Для Тимати малыш стал вторым ребенком, у него подрастает дочь, которую ему подарила модель Алена Шишкова. Для Решетовой малыш стал первенцем.
Романтические отношения Тимати и Анастасии Решетовой завязались в 2015 году. При этом модель долгое время скрывала отношения с исполнителем. О своей беременности девушка сообщила в начале лета.