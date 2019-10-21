Москва, 21 октября. Поклонники российского рэпера Тимати и модели Анастасии Решетовой после фотографий из роддома заподозрили их в обмане. 16 октября исполнитель во второй раз стал отцом.

Решетова родила мальчика, которого назвали Ратмиром. Родители ребенка поделились счастливой новостью в социальной сети Instagram. Как рассказали подписчики Telegram-канала «Только никому…», снимки Тимати «сразу получаются перфект». Они предположили, что Решетова родила раньше того срока, о которой сообщила пара. Тимати и Решетову после идеальных фотографий из роддома заподозрили в обмане.

«Ну а что, все знают, что долго ждать фоток с днюхи или свадьбы. А тут сразу и топ! Короче, задумались мы очень», — написали в Сети.

Возлюбленная исполнителя разместила в своем аккаунте один снимок, на котором видны крохотные ноги малыша и руки Тимати.

«Юнусов Ратмир Тимурович, добро пожаловать в этот мир! Долгожданный наш сыночек», — написала модель.

Многие звезды шоу-бизнеса, в том числе певец Филипп Киркоров и комик Тимур Батрудинов, уже поздравили пару с пополнением в семье.

Некоторые подписчики предположили, что ребенку дали имя в честь друга Тимати, выпускника шоу «Фабрика звезд-4» Ратмира Шишкова, который погиб в автокатастрофе в 2007 году.

Для Тимати малыш стал вторым ребенком, у него подрастает дочь, которую ему подарила модель Алена Шишкова. Для Решетовой малыш стал первенцем.

Романтические отношения Тимати и Анастасии Решетовой завязались в 2015 году. При этом модель долгое время скрывала отношения с исполнителем. О своей беременности девушка сообщила в начале лета.